Vị tướng dưới trướng Tào Tháo: Đánh bại cả Mã Siêu nhưng sau cùng lại chết dưới tay Gia Cát Lượng

Vị tướng là nỗi ám ảnh của Lưu Bị

Thời Tam Quốc, dù nhiều người hoài nghi về Lưu Bị nhưng không thể phủ nhận tính cách kiên cường của ông. Trải qua vô vàn khó khăn, Lưu Bị cuối cùng cũng thành lập nên nhà Thục ở tuổi xế chiều. Suốt những năm tháng đó, ông chưa từng từ bỏ lý tưởng và khát vọng, thể hiện một ý chí và nghị lực phi thường. Tuy nhiên, ẩn sâu trong lòng, Lưu Bị lại luôn canh cánh lo lắng về một nhân vật. Người đó là ai?

Trải qua vô vàn khó khăn, Lưu Bị cuối cùng cũng thành lập nên nhà Thục ở tuổi xế chiều. (Ảnh: Sohu)

Đó chính là Trương Cáp, vị tướng dũng mãnh dưới trướng Tào Tháo. Trong đội quân tướng lĩnh lừng lẫy của Tào Tháo, Trương Cáp là một trong những cái tên nổi bật nhất. Tuy lực lượng của Lưu Bị không thể sánh bằng Tào Tháo nhưng ông cũng sở hữu những mãnh tướng lừng danh như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân. Vậy tại sao Lưu Bị lại e dè Trương Cáp đến vậy?

Điều này bắt nguồn từ những lần giao tranh trước đó. Sau khi thành lập nhà Thục, Lưu Bị từng nhiều lần đối đầu với Trương Cáp nhưng đều thất bại. Chính những thất bại này đã gieo vào lòng ông nỗi ám ảnh.

Trước khi đầu quân cho Lưu Bị, Mã Siêu cũng từng giao chiến với Trương Cáp. (Ảnh: Sohu)

Vậy thực lực của Trương Cáp mạnh đến đâu? Trước khi đầu quân cho Lưu Bị, Mã Siêu cũng từng giao chiến với Trương Cáp. Sau khi 2 bên chiến đấu, Mã Siêu đã phải chịu thất bại nặng nề và mất hết ý chí chiến đấu, buộc phải tìm đến Lưu Bị. Mã Siêu vốn được coi là một vị tướng xuất sắc, vậy mà cũng không thể địch lại Trương Cáp. Điều này đủ để chứng minh tài năng quân sự và khả năng lãnh đạo xuất chúng của Trương Cáp.

Cái chết của Trương Cáp

Điều khiến Lưu Bị càng thêm tiếc nuối là trong những lần giao tranh, ông chưa từng một lần tiêu diệt được Trương Cáp. Nỗi hận này theo ông đến tận lúc lâm chung. Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng gánh vác trọng trách của nhà Thục. Với lòng trung thành và trách nhiệm với đất nước, ông luôn cố gắng cống hiến hết mình. Vì vậy, Gia Cát Lượng đã lên kế hoạch cho những cuộc Bắc phạt.

Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng gánh vác trọng trách của nhà Thục. (Ảnh: Sohu)

Đến lần Bắc phạt thứ tư, Gia Cát Lượng lại ra Kỳ Sơn, triều đình chiếu mệnh cho Cáp đốc xuất chư tướng ở phía Tây đến Lạc Dương, Lượng quay về giữ Kỳ Sơn, Cáp đuổi theo đến Mộc Môn, cùng với quân của Lượng giao chiến, bị loạn tên bắn trúng đầu gối, chết, được ban thuỵ hiệu là Tráng hầu.

Nguỵ lược viết: Quân Lượng lui về, Tư Mã Ý sai Cáp đuổi theo, Cáp nói: "Quân pháp dạy, vây thành tất phải mở lối thoát cho giặc, quân địch chạy chớ nên đuổi theo". Ý không nghe. Cáp bất đắc dĩ phải tiến binh. Vì quân Thục bố trí mai phục trên núi cao, cung nỏ bắn loạn xạ, Cáp bị trúng tên vào bắp đùi."

Cuối cùng Trương Cáp bị trúng kế của Gia Cát Lượng ở Kiếm Các và bỏ mạng. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng Cáp bị trúng kế của Gia Cát Lượng ở Kiếm Các và bỏ mạng. Trong Tam Quốc Chí ghi rằng Tư Mã Ý khuyên Trương Cáp không nên đuổi theo quân Thục Hán nhưng ông không nghe nên bị phục kích, nhưng trong các ghi chép khác thì Trương Cáp lúc đó là lão tướng nhiều kinh nghiệm nên không đuổi theo Gia Cát Lượng, nhưng Tư Mã Ý hoặc đã chủ quan hoặc là cố ý mượn tay quân Thục hại đại tướng cuối cùng lập nên nhà Ngụy. Trương Cáp được phong tước Hầu sau khi chết.

Trương Cáp, vị tướng tài ba của Tào Tháo, người mà ngay cả Mã Siêu cũng không thể đánh bại, cuối cùng lại chết dưới tay của Gia Cát Lượng.