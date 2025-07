Vị tỷ phú hiếm hoi không sở hữu cổ phiếu, trái phiếu, U80 vẫn dậy từ 5 giờ sáng, cùng con đi xem đất

Nhiều người coi cổ phiếu và trái phiếu là phương tiện tiêu chuẩn để tích lũy tài sản; song tỷ phú Pat Neal - nhà sáng lập công ty bất động sản Neal Communities lại chọn một con đường hoàn toàn khác biệt. Ông sở hữu khối tài sản ước khoảng 1,2 tỷ USD nhưng không có… bất kỳ cổ phiếu hay trái phiếu nào. Theo Forbes, đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp trong làng tỷ phú Mỹ.

“Tôi không mua cổ phiếu, cũng không đầu tư vào bất kỳ thương vụ lớn nhỏ nào trên thị trường tài chính”, Neal chia sẻ, khẳng định ông chỉ giữ tài sản trong doanh nghiệp do chính mình lập ra để kiểm soát và làm giàu qua hoạt động xây dựng và bán nhà.

Hiện Neal Communities không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn tạo lợi thế kiểm soát, tránh được các biến động khó kiểm soát được từ thị trường vốn. Điều này giúp ông Pat Neal tập trung toàn tâm vào việc điều hành thay vì phải bận tâm đến bảng giá mỗi ngày.

Pat Neal so sánh mình với một “con chim hải âu”, “tự do hạ cánh” vào các cơ hội đầu tư theo cách riêng mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc giao dịch cổ phiếu. Điều này cho thấy phong cách tích lũy đặc trưng của ông: thực dụng, không theo trào lưu và luôn ưu tiên an toàn dài hạn.

Trong khi đa phần tỷ phú giao dịch hàng ngày, theo dõi danh mục đầu tư và chịu sự ảnh hưởng của thị trường, Neal hoàn toàn tách biệt khỏi guồng quay này.

“Tôi thà không biết tài sản mình đang lên hay xuống còn hơn là sống với sự bất an của thị trường chứng khoán”, ông nói với Forbes. Ông không sở hữu trái phiếu, không nắm giữ cổ phiếu quỹ hay ETF — nhưng điều đó không ngăn ông tạo ra giá trị thực.

Thay vì tập trung vào lợi nhuận từ giao dịch, Pat Neal tái đầu tư lợi nhuận thu được từ Neal Communities vào chính công ty mình. Phong cách phản ánh cách tư duy tập trung vào kinh doanh thực, không phải đầu cơ tài chính.

Trước đây, Pat Neal từng bị chỉ trích là lạc hậu trong mắt giới trẻ yêu thích đầu tư cổ phiếu, nhưng ông xem đó là cách tạo ra giá trị dài hạn và an toàn. Thay vì bị xáo trộn theo thị trường tài chính, vị tỷ phú này duy trì chính sách kinh doanh khôn ngoan: chia nhỏ đất, thiết kế nhà phù hợp nhu cầu thực, bán cho những gia đình trung lưu và tái đầu tư lợi nhuận để phát triển quy mô. Việc giữ toàn quyền kiểm soát giúp ông đưa ra quyết định nhanh và không bị áp đặt bởi cổ đông bên ngoài.

Ở tuổi 76, Pat Neal vẫn làm việc đều đặn, dậy sớm từ 5 giờ sáng, trực tiếp quan sát các công trình. Người đàn ông này vẫn giữ được phong thái làm việc như ngày đầu tiên bởi ông tin 100% vào giá trị sản phẩm do chính tay mình tạo ra.

“Tôi và các con trai hiểu hơn bất kỳ ai về cơ hội mua đất”, ông nói. “Chúng tôi dành cả ngày lái xe khảo sát các bất động sản, gọi điện cho bạn bè, lắng nghe những gì đang diễn ra, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể mua đất tốt. Chiến lược đầu tư của tôi là mua đất trước khi chúng tăng giá”.

Điều đặc biệt là, trong khi cả thế giới đổ xô dùng AI, máy học để dự đoán thị trường và mua bán cổ phiếu, ông vẫn giữ vững nguyên tắc “chỉ đầu tư vào thứ mình hiểu rõ nhất”: ngôi nhà — tài sản vật chất, đáp ứng nhu cầu thực. Tài sản này sẽ tăng lên mỗi năm dựa trên giá trị, vị trí đất…

Trong cuộc phỏng vấn của Forbes, Neal không đánh giá thấp thị trường chứng khoán, nhưng ông gọi nó là “một đại dương đầy cá mập, nơi đa phần chờ chết mà không biết nguyên do”. Hành động đi ngược số đông của ông bắt nguồn từ quan điểm về sự an toàn tài chính cá nhân: biến vốn thành tài sản hữu hình là bất động sản — thứ con người luôn cần.

Theo: Forbes