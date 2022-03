Viconship: Cảng VIMC Đình Vũ sẽ hoạt động từ quý II

Sáng 24/3, Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC ) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu năm nay đạt 1.900 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,4% so với năm 2021. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 500 tỷ đồng, vượt 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xếp dỡ cảng biển là 1,1 triệu TEU, tăng 10%. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh, lãnh đạo công ty cũng đề xuất mức cổ tức dự kiến cho năm nay là 20% nhưng chưa đưa ra phương án cụ thể là tiền hay cổ phiếu.



ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%, 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Cụ thể, công ty sẽ phát hành tối hơn 11 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 với tỷ lệ 10:1. Vốn điều lệ sau phát hành là 1.212 tỷ đồng. Số cổ tức còn lại khoảng 27,5 tỷ đồng đã chi trả bằng tiền mặt vào tháng 11/2021.

Trong giai đoạn 2016-2020, Viconship trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20-50%.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Việt Hòa, Chủ tịch Viconship tại đại hội, ước tính đến ngày 24/3, doanh thu của công ty là 446 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 120 tỷ đồng, gần đạt 24% kế hoạch đã trình năm nay.

Về việc góp vốn vào cảng VIMC Đình Vũ tại Hải Phòng, ông Hòa cho biết do đối tác Vinalines (doanh nghiệp đang nắm giữ 51% cổ phần tại đây) là công ty Nhà nước, dẫn đến các thủ đầu tư bị chậm. Dự án sẽ lùi lại đến quý II và chậm nhất là đầu quý III sẽ đi vào hoạt động.

Cảng VIMC Đình Vũ được thành lập từ năm 2011, có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, trong đó Viconship đóng góp 36% cổ phần.

Về dự án GLC - kho xếp dỡ hàng tại khu công nghiệp Đình Vũ, Viconship sẽ đầu tư thêm 500 tỷ đồng để hoàn thành dự án. Trước đó, công ty đã đầu tư 90 tỷ đồng vào đây. Dự án sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Viconship trả tiền vì các tài sản có sẵn, dự kiến là 1/7. Hiện tại, dự án đã hoàn thành được 2/3, có thể bốc dỡ container được ngay. Dự án này không chỉ phục vụ cho VIMC Đình Vũ, mà còn phục vụ cho các cảng Green Port, GIC… nơi mà Viconship đang nắm 60%-70%.

Ngoài ra tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 3 thành viên là ông Trần Tiến Dũng, ông Nguyễn Văn Tiến và ông Nguyễn Hoàng Anh. Cùng với đó, các cổ đông cũng chấp thuận đơn đề cử ông Bùi Minh Hưng của tập đoàn T&D Group - đơn vị đang nắm giữ 5,1% cổ phần của Viconship vào vị trị thành viên HĐQT. Như vậy HĐQT công ty sẽ có 7 người sau đại hội.

Năm 2021, doanh thu của công ty đạt 1.892 tỷ đồng, vượt 11,3% so với kế hoạch cao hơn 12% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế là 414 tỷ đồng tỷ đồng, cao hơn 39,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bốc xếp cảng biển hơn 1 triệu TEU, tăng 8,2% so với kế hoạch và tăng 4,3% so với năm trước đó.