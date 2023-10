Viconship huy động vốn để M&A Cảng Nam Hải Đình Vũ

Viconship sẽ nâng sở hữu Cảng Nam Hải Đình Vũ lên 79%. Nguồn: Internet

Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán 133,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Thời điểm thực hiện trong năm 2023 – 2024. Vốn điều lệ dự kiến gấp đôi lên 2.668 tỷ đồng.

Nếu cổ đông hiện hữu không mua đủ HĐQT sẽ phân phối lại cho nhà đầu tư có nhu cầu với giá duy trì 10.000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.Với giá 10.000 đồng/cp (thấp hơn 65% thị giá), doanh nghiệp muốn huy động 1.334 tỷ đồng cho mục tiêu mua 44% vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ (1.320 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (14 tỷ đồng).

Cảng Nam Hải Đình Vũ tại Hải Phòng, được xây dựng từ 2012 bởi liên doanh giữa Tập đoàn Gemadept (HoSE: GMD) và Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco. Cảng có tổng đầu tư 1.000 tỷ đồng, công suất 500.000 Teu/năm. Đến cuối 2013, Gemadept gia tăng tỷ lệ vốn góp tại cảng từ 54,66% lên 84,66%.

Trong quý II vừa qua, Gemadept đã hoàn tất bán toàn bộ 84,66% vốn Cảng Nam Hải Đình Vũ cho Viconship và các đối tác. Trong nửa đầu năm Gemadept ghi nhận lãi hoạt động tài chính 1.871 tỷ đồng, chủ yếu do chuyển nhượng Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Trở lại với Viconship, doanh nghiệp cho biết đang nắm 35% vốn cảng này. Công ty sẽ nhận chuyển nhượng thêm 44% vốn điều lệ từ Công ty TNHH Thương mại Kim khí XNK Huy Hoàng và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đoàn Huy với giá 1.320 tỷ đồng (định giá cảng khoảng 3.000 tỷ đồng). Như vậy, sau khi mua, Container Việt Nam sẽ hoàn tất thâu tóm Cảng Nam Hải Đình Vũ với tỷ lệ sở hữu 79% vốn.

Có thêm Nam Hải Đình Vũ, Viconship nâng số cảng sở hữu lên 3 bên cạnh Green và VIP Green. Theo Chứng khoán DSC, sau thương vụ, Viconship trở thành đơn vị có tổng công suất lớn nhất Hải Phòng với khoảng 2,6 triệu Teus, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, sở hữu Cảng Nam Hải Đình Vũ tạo hiệu ứng cộng hưởng khi trực tiếp kết nối với Greem VIP tạo thành hệ thống cầu cảng 1.500 m gần như liền mạch, giúp hoạt động tiếp nhận tàu, sắp xếp hàng hóa được linh động tránh tình trạng quá tải trong một thời điểm làm phát sinh thêm chi phí thuê dịch vụ ngoài.

Vào năm 2022, tập đoàn cũng đã mua thành công Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ từ Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình (HoSE: QBS). Cảng có tổng diện tích khai thác và sử dụng 26 ha, vốn đầu tư 432 tỷ đồng. Đây là cảng cạn đầu tiên tại Hải Phòng và một trong cảng cạn lớn nhất khu vực miền Bắc.

Lợi nhuận giảm, gánh nặng nợ

Trong nửa đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu tương đương cùng kỳ năm trước đạt 998 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 35% xuống 28,6% do một số chuyến tàu phải chuyển ra cảng ngoài do trùng lịch. Chi phí lãi vay phát sinh 71 tỷ đồng, chi phí quản lý và chi phí bán hàng đồng thời tăng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm mạnh về 49 tỷ đồng, bằng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đây, Viconship không có nợ vay nhưng từ quý IV năm ngoái bắt đầu phát sinh. Tại cuối năm 2022, doanh nghiệp có khoản vay nợ ngắn hạn 208 tỷ đồng và vay dài hạn 700 tỷ đồng. Đến nửa đầu năm nay, khoản vay ngắn hạn tăng lên 239 tỷ đồng và vay dài hạn tăng lên 1.447 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 1.686 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu đạt 53%.

Theo thuyết minh, công ty vay ngắn hạn Gemadept 150 tỷ đồng lãi 7%/năm; vay dài hạn Ngân hàng Bảo Việt 700 tỷ đồng để thanh toán tiền mua cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ, lãi suất 14%/năm cho 6 tháng đầu, sau đó thả nổi cộng biên độ 4%/năm; vay 700 tỷ đồng các công ty con thực hiện dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng.

Chứng khoán DSC đánh giá việc tăng cường nợ vay đột ngột làm tăng gánh nặng lãi vay có thể làm lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng âm nửa cuối năm, trong khi các dự án mới chưa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh.

Với dự án khách sạn Hyatt Place Hải Phòng, đây là dự án thực hiện cùng T&D Group (công ty liên quan đến cổ đông lớn Đào Quang Huy). Chứng khoán DSC cho biết tiến độ dự án đã hoàn thiện phần thô, cùng cam kết về hoàn vốn trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, dự án bắt đầu mang lại dòng tiền nhỏ vào 2024 với trên dưới 15 tỷ và tăng dần trong 10 năm tới.