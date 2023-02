Viconship (VSC) chi nghìn tỷ mua lại Cảng Nam Hải Đình Vũ của Gemadept, trở thành công ty cảng lớn nhất Hải Phòng?

Vào cuối năm 2022, CTCP Gemadept (mã chứng khoán GMD) thông qua Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ, ủy quyền cho Tổng giám đốc tìm kiếm, lựa chọn đối tác phù hợp để ký hợp đồng chuyển nhượng.

Cảng Nam Hải Đình Vũ là 1 trong 4 cảng của Gemadept tại Hải Phòng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 của Gemadept ghi nhận một khoản đặt cọc ngắn hạn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng trong khoản mục “Phải trả các tổ chức và cá nhân khác”.

Báo cáo phân tích mới đây của CTCK BSC tiết lộ, đây là khoản đặt cọc của người mua Cảng Nam Hải Đình Vũ và bên mua chính là CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship, mã chứng khoán: VSC). Thương vụ dự kiến hoàn thành trong quý I/2023.

Tại BCTC quý 4/2022 của Viconship, Công ty ghi nhận một khoản ký cược, ký quỹ dài hạn trị giá 827 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm.

Theo BSC, nếu thương vụ thành công, Viconship sẽ trở thành doanh nghiệp cảng lớn nhất tại khu vực Hải Phòng trong năm 2023, với tổng công suất 2,6 triệu TEUS (tăng 36% so với cùng kỳ), chiếm 30% thị phần.

Về phía Gemadept, dư địa tăng trưởng tại Hải Phòng sau thương vụ bán Cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ không còn nhiều do các cảng cơ bản đã được lấp đầy. Tổng công suất của công ty tại đây dự kiến là 1,2 triệu TEUS (giảm 15% so với cùng kỳ), chiếm 14% thị phần, đã bao gồm dự án Nam Đình Vũ giai đoạn 2 đi vào hoạt động.

Như vậy, vị thế các doanh nghiệp cảng tại Hải Phòng sẽ thay đổi đáng kể.

Nguồn: BSC

Công bố BCTC quý 4/2022, Viconship cho biết lợi nhuận sau thuế giảm 31% còn 73,2 tỷ đồng do các nguyên nhân: (i) ghi nhận khoản lỗ từ dự án đầu tư vào công ty liên kết khoảng 10,5 tỷ đồng; (ii) Biên lợi nhuận giảm so với cùng kỳ khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng. Kết quả cả năm, Viconship đạt 393 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm 5% so với năm trước.



Đánh giá chung về ngành cảng biển, BSC Research cho rằng, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại trong thời gian tới. Các doanh nghiệp cảng biển vẫn sở hữu các tài sản có giá trị, ngành cảng biển Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dài hạn 7 - 10% so với cùng kỳ nhờ xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia lân cận như Việt Nam.