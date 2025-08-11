Victoria Beckham tung loạt ảnh gia đình hạnh phúc, khoảnh khắc Beckham ôm tiểu thư Harper mới gây sốt

Victoria Beckham vừa chia sẻ loạt ảnh sau kỳ nghỉ dưỡng cùng chồng và các con trên du thuyền trị giá 16 triệu bảng Anh. Loạt ảnh được chính bà xã của Beckham chụp lại để lưu giữ kỷ niệm.

Trong loạt ảnh mới, Victoria xuất hiện với phong cách thanh lịch, sải bước trên boong tàu bên cạnh David lịch lãm. Kỳ nghỉ còn mang đến một bất ngờ thú vị khi Cruz Beckham, 19 tuổi, đàn guitar và hát ca khúc "Something Stupid". David hào hứng hòa giọng cùng con trai. Khoảnh khắc Beckham cùng con gái cưng Harper Beckham chung khung hình cũng gây sốt vì quá tình cảm.

Vợ chồng Beckham cực tình tứ

Khoảnh khắc Victoria bên người đàn ông lịch lãm của cuộc đời mình

Beckham ôm con gái cưng

Victoria Beckham và con trai Cruz

Beckham cùng con trai đá bóng trên du thuyền

Khoảnh khắc tương tác cực vui vẻ của hai cha con

Beckham cùng các con khoác vai bước đi trên phố

Tuy nhiên, chuyến đi lần này thiếu vắng sự góp mặt của Brooklyn Beckham. Con trai cả của gia đình đang cùng vợ Nicola Peltz bận rộn với kế hoạch riêng, bao gồm một chuyến du ngoạn trên du thuyền khác và quảng bá sản phẩm kit pha chế cocktail mới. Việc Brooklyn không tham gia các dịp tụ họp gần đây tiếp tục làm dấy lên ồn ào về khoảng cách giữa anh và gia đình.