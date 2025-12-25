Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIDEO: Bảo vệ chung cư "đánh hội đồng" một người đàn ông

25-12-2025 - 14:28 PM | Xã hội

Xuất hiện thông tin một số người mặc áo bảo vệ chung cư đánh người, Công an phường Tương Mai (TP Hà Nội) vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngày 25-12, một lãnh đạo Công an phường Tương Mai (TP Hà Nội), cho biết đơn vị đang xác minh clip tố bảo vệ chung cư K35 Tân Mai (phường Tương Mai) có hành vi đánh người.

Công an Điều tra vụ bảo vệ chung cư K35 Tân Mai đánh người - Ảnh 1.

Nhóm người mặc áo bảo vệ có hành vi đánh người. Ảnh: Gif

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung thể hiện một người đàn ông mặc áo vàng bị khoảng 3-4 người "quây", đánh hội đồng, trong đó có nhiều người mặc áo bảo vệ. Người đăng clip cho biết những người mặc áo bảo vệ là nhân viên bảo an của chung cư K35 Tân Mai.

Theo lãnh đạo Công an phường Tương Mai, sự việc xảy ra vào tối 23-12.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tương Mai đã nhận thông tin và cử cán bộ đến hiện trường xác minh, làm việc với một số người có liên quan.

Bước đầu, Công an phường đã xác định được một số người liên quan và đang xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng "vô thời hạn" năm 2026

Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng "vô thời hạn" năm 2026 Nổi bật

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày Nổi bật

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu Tính, bắt Nguyễn Đức Minh trong chuyên án liên tỉnh đặc biệt lớn

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu Tính, bắt Nguyễn Đức Minh trong chuyên án liên tỉnh đặc biệt lớn

14:15 , 25/12/2025
Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe

Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe

13:00 , 25/12/2025
Bộ Nội vụ thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Bộ Nội vụ thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

12:48 , 25/12/2025
Khám xét khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành, bắt Sầm Thị Thơm và 41 người khác trong chuyên án đặc biệt lớn

Khám xét khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành, bắt Sầm Thị Thơm và 41 người khác trong chuyên án đặc biệt lớn

12:38 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên