VIDEO Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

Ngày 10-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Quảng, với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Phạm Thắng

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, ông Nguyễn Văn Quảng đã tuyên thệ nhậm chức. Lễ tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng diễn ra dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu Quốc hội.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán TP Hải Phòng. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ năm 2005 - 2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

Từ năm 2007 - 2012: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Từ năm 2012 - 2014: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

Từ năm 2014 - 2015: Vụ trưởng Vụ kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ năm 2015 - tháng 5-2017: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM.

Từ 6-2017 - 2018: Vụ trưởng Vụ thực hành công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân tôi cao.

Từ năm 2018 - 2019: Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ tháng 12-2019 - tháng 10-2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI.

Ngày 22-10-2020: Được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 1-2021: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ năm 2021 - ngày 30-6-2025: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Ngày 1-7-2025: Được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới).

Tháng 9-2025: Giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh Tra Chính phủ.

Ngày 4-11-2025: Được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2025 – 2030.