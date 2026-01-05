Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Với nhiều người, khoảnh khắc mua vàng xong chưa phải là lúc yên tâm, mà là lúc bắt đầu… lo. Giá hôm nay bao nhiêu, ngày mai lên hay xuống, có nên mua thêm không, lỡ mua trúng đỉnh thì sao. Nhưng thực tế, nếu đã quyết định mua vàng để giữ giá, thì việc quan trọng nhất sau khi mua không phải là theo dõi thị trường, mà là học cách quên nó đi. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đây lại là cách giúp vàng phát huy đúng vai trò của nó.

Vàng không được mua để nhìn mỗi ngày

Vàng không vận hành theo nhịp ngắn hạn. Giá có thể lên xuống liên tục, nhưng những dao động này không phản ánh đầy đủ giá trị giữ giá trong dài hạn. Việc kiểm tra giá mỗi ngày chỉ khiến người mua dễ bị cuốn vào cảm xúc, trong khi không tạo ra thêm lợi ích thực tế nào.

Việc cần làm ngay khi mua vàng về- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nếu đã mua vàng với mục tiêu giữ lâu, việc nhìn giá hàng ngày chỉ làm tăng áp lực tâm lý.

Càng theo dõi sát, càng dễ đưa ra quyết định sai

Nhiều quyết định bán vội xuất phát từ việc theo dõi giá quá thường xuyên. Khi giá giảm, cảm giác lo lắng xuất hiện; khi giá tăng, tâm lý sợ mất cơ hội lại trỗi dậy. Hai trạng thái này đều không phù hợp với một tài sản cần sự kiên nhẫn như vàng.

“Quên nó đi” không phải là thờ ơ, mà là không phản ứng theo biến động ngắn hạn.

Quên vàng đi để tập trung vào những việc quan trọng hơn

Vàng chỉ là một phần trong bức tranh tài chính, không nên trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ. Sau khi mua vàng, điều cần làm là quay lại với công việc, thu nhập, kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm - những yếu tố có tác động lớn hơn nhiều tới sự ổn định tài chính.

Khi thu nhập và dòng tiền ổn định, vàng sẽ tự động trở thành một khoản dự trữ đúng nghĩa, thay vì một nguồn căng thẳng.

Khi nào thì không nên “quên”?

Quên ở đây không có nghĩa là bỏ mặc hoàn toàn. Người mua vẫn cần nhớ những thông tin cơ bản như nơi mua, loại vàng, mục tiêu nắm giữ và điều kiện bán ra trong tương lai. Nhưng ngoài những mốc đó, việc để vàng yên một chỗ và không can thiệp là điều cần thiết.

Việc cần làm ngay khi mua vàng về- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nếu bạn thấy mình không thể quên, vẫn liên tục nghĩ tới chuyện bán - giữ, rất có thể ngay từ đầu bạn đã mua bằng khoản tiền chưa thật sự nhàn rỗi.

Mua vàng để an tâm, đừng biến nó thành áp lực

Vàng được chọn vì mang lại cảm giác an toàn. Khi nó khiến bạn mất ngủ, lo lắng hay phải liên tục theo dõi, vai trò đó đã bị lệch đi. Trong trường hợp này, việc cần làm không phải là mua thêm hay bán bớt, mà là nhìn lại mục tiêu ban đầu.

Mua vàng xong, việc nên làm nhất là để nó yên và sống tiếp như bình thường. Khi làm được điều đó, vàng mới thực sự là nơi trú ẩn - đúng như kỳ vọng ban đầu của người mua.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

