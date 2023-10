Việt Á Land - Đơn vị phân phối chính thức dự án The 5Way Phú Quốc

The 5Way Phú Quốc - Căn hộ biển 5 trong 1 sắp ra mắt tại Phú Quốc United Center



Một siêu phẩm sắp ra mắt tại Phú Quốc đáp ứng nhu cầu sống 5 trong 1: Sống - Trải Nghiệm - Nghỉ Dưỡng - Đầu Tư Linh Hoạt - An Toàn. Là một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn Vingroup tại siêu quần thể Phú Quốc United Center. Dự án có nhiều điểm nổi bật, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và khách hàng.

Thành phố không ngủ Grand World Phú Quốc

The 5Way Phú Quốc tọa lạc tại Bãi Dài - Top 5 bãi biển đẹp nhất hành tinh được tạp chí Forbes bình chọn, nằm trong "Thành phố không ngủ Grand World". The 5Way Phú Quốc được mệnh danh là ngôi nhà "All - in - one" một bước chân chạm ngàn tiện ích cao cấp từ nội khu như: hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, phòng thiền, spa, vườn BBQ, phòng tập Gym, vườn cảnh quan, bể Jacuzzi, sảnh đón sang trọng, Cigar Lounge, Co-Working Space đến tiện ích ngoại khu hiện hữu của siêu quần thể Phú Quốc United Center, cụ thể: công viên chủ đề VinWonders hàng đầu châu Á, vườn thú bán hoang dã Safari, sân golf quốc tế Vinpearl Golf, bệnh viện quốc tế Vinmec, trường liên cấp Vinschool vừa khởi công và dự kiến khai giảng vào năm học 2024 – 2025. Đặc biệt, chủ đầu tư còn dành tặng 99 khách hàng đầu tiên có hộ khẩu tại Phú Quốc 1 năm học bổng Vinschool. Hằng năm Phú Quốc United Center đón hàng triệu du khách từ trong và ngoài nước, nhờ đó The 5Way Phú Quốc sẽ trở thành một điểm đầu tư có tiềm năng sinh lời hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách.

Phối cảnh căn hộ The 5Way Phú Quốc

Căn hộ The 5Way Phú Quốc được thiết kế theo phong cách nhiệt đới Tropical và phong cách Đông Dương Indochine. Phong cách nhiệt đới Tropical được lấy cảm hứng từ vùng nhiệt đới, nơi giao hòa giữa biển, trời và thiên nhiên đem đến cho du khách và cư dân sự thư giãn, thoải mái, gần gũi,.. Đối với phong cách Indochine còn được gọi là phong cách Đông Dương, được thiết kế với những đường nét tinh tế hiện đại đậm phong cách Châu Âu kết hợp cùng nội thất mang nét đẹp Á Đông tạo nên sự hài hòa cuốn hút. Căn hộ The 5Way Phú Quốc gồm 04 loại căn: Coasta, Summer, Sealife và Cozy với diện tích đa dạng từ 30m2 đến 70m2, kiến trúc hiện đại, tối ưu không gian với ban công lớn giúp các căn hộ tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Dự án căn hộ The 5Way Phú Quốc với mức giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng/căn, khách hàng chỉ cần trả trước từ 150 triệu đồng (10% giá trị căn hộ) đã có thể sở hữu được một căn hộ biển đẳng cấp. Dự án dự kiến mở bán vào ngày 10/11/2023, hiện tại khách hàng đã có thể đặt căn hộ tại Việt Á Land để nhận ưu đãi tặng đầy đủ nội thất bao gồm cả bếp và các thiết bị rời. Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng booking trước thời gian mở bán và ký hợp đồng mua bán (HĐMB) trước ngày 15/12/2023. Phí booking chỉ 15 triệu đồng/suất và có hoàn lại nếu khách hàng không mua.

Giới thiệu công ty Việt Á Land - đơn vị phân phối chính thức dự án The 5Way Phú Quốc

Việt Á Land là đại lý chiến lược chuyên phân phối các dòng sản phẩm của Vinhomes, Vinpearl thuộc Tập đoàn VinGroup. Việt Á Land đã đánh dấu tên tuổi của mình qua việc thành công phân phối nhiều loại hình bất động sản cao cấp và nằm Top đầu các nhà phân phối bất động sản Vinhomes uy tín nhất hiện nay. Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Việt Á Land luôn là một trong những công ty dẫn đầu về doanh số bán hàng các sản phẩm như Vinhomes Grand Park, Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinwonders, Grand World, Vinpearl Nha Trang,…

Theo các chuyên gia bất động sản đánh giá dự án The 5Way Phú Quốc sẽ phá băng thị trường bất động sản tại Phú Quốc trong thời gian tới bởi sở hữu vị trí đắc địa, hệ thống hạ tầng thông minh, thừa hưởng mọi tiện ích cao cấp từ siêu quần thể Phú Quốc United Center, pháp lý hoàn thiện, nhiều tiềm năng đầu tư sinh lời hấp dẫn. Với giỏ hàng lớn, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm, chọn giao dịch tại Việt Á Land sẽ giúp quý khách hàng sở hữu sản phẩm ưng ý và hoàn toàn an tâm về chất lượng dịch vụ.

Việt Á Land - Đơn vị phân phối chính thức dự án The 5Way Phú Quốc

Hotline: 093 953 7777 - 091 849 5678

Địa chỉ: 280A16 Lương Định Của, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website Việt Á Land: https://vietaland.com

Website dự án The 5Way Phú Quốc: https://the5wayphuquoc.com