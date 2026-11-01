Viết một dòng trạng thái trên Facebook, chàng thủ khoa được Olympia mời làm vòng nguyệt quế suốt 12 năm

Mỗi mùa Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, bên cạnh cuộc tranh tài của 4 nhà leo núi, chiếc vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng cũng là một trong những chi tiết được khán giả mong chờ nhất.

Đứng sau chiếc vòng nguyệt quế đã trở thành biểu tượng này là nhà thiết kế Đỗ Vân Trí, người đã đồng hành cùng Olympia từ năm 2014. Với anh, mỗi chiếc vòng không đơn thuần là một món trang sức hay phần thưởng dành cho nhà vô địch, mà còn là câu chuyện về tri thức, nghị lực và hành trình trưởng thành của người trẻ.

Đứng sau chiếc vòng nguyệt quế đã trở thành biểu tượng này là nhà thiết kế Đỗ Vân Trí, người đã đồng hành cùng Olympia từ năm 2014

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 1/11/2026. Bốn thí sinh góp mặt trong cuộc tranh tài cuối cùng là Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Một trong bốn nhà leo núi sẽ là chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế được nhà thiết kế Đỗ Vân Trí dành nhiều tâm huyết thực hiện.

Sáng tạo không phải là làm cho tác phẩm cầu kỳ hơn

Đỗ Vân Trí là nhà thiết kế trang sức và phụ kiện thời trang bằng kim loại. Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM). Trước khi tập trung vào công việc thiết kế, anh từng có thời gian làm trợ giảng tại các trường đại học, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp.

Trong lĩnh vực thời trang, Đỗ Vân Trí từng thực hiện nhiều sản phẩm cho các đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, trong đó có mấn kim loại dành cho Hoa hậu Trương Thị May (2013) và Hoa hậu Phạm Hương (2015). Anh cũng là người đứng sau bộ sưu tập 6 đôi giày cao gót từng lọt vào "mắt xanh" nữ ca sĩ Lady Gaga.

Mối duyên đưa nhà thiết kế Đỗ Vân Trí đến với Olympia bắt đầu từ sở thích xem chương trình từ khi còn nhỏ. Anh kể mình từng đều đặn chờ đến cuối tuần để theo dõi các trận thi đấu, thậm chí có thời điểm ao ước được trở thành một nhà leo núi, đứng trên bục danh dự và đội chiếc vòng nguyệt quế.

Sau đó, trong một lần xem trực tiếp Chung kết năm, khi chứng kiến khoảnh khắc trao giải, anh bắt đầu chú ý đến chiếc vòng dành cho nhà vô địch và nảy ra ý tưởng muốn tự tay thiết kế một phiên bản mang dấu ấn riêng. Anh đăng tải mong muốn này lên trang cá nhân, không ngờ sau đó nhận được lời liên hệ từ ê-kíp Olympia.

Mối duyên đưa nhà thiết kế Đỗ Vân Trí đến với Olympia bắt đầu từ sở thích xem chương trình từ khi còn nhỏ

Từ năm 2014, anh Đỗ Vân Trí bắt đầu thực hiện vòng nguyệt quế cho Chung kết năm và hầu như mùa nào cũng được chương trình tin tưởng giao nhiệm vụ. Nhìn lại lần đầu tiên nhận lời, anh vẫn nhớ cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng.

“Lần đầu tiên được chương trình mời thiết kế vòng nguyệt quế, tôi vừa mừng vừa lo vì không biết mình đủ sức gánh vác trách nhiệm này không, thiết kế ra sản phẩm có đẹp hay có được khán giả hưởng ứng tích cực hay không.

Tôi đã đồng hành cùng Đường Lên Đỉnh Olympia nhiều năm và luôn xem đây là một công việc rất đặc biệt. Điều khiến tôi tiếp tục nhận lời là mong muốn mỗi mùa mang đến một thiết kế mới với câu chuyện riêng”, anh kể.

Với NTK Đỗ Vân Trí, việc sáng tạo liên tục cho một biểu tượng đã quen thuộc với khán giả không đồng nghĩa với việc phải khiến chiếc vòng ngày càng cầu kỳ.

“Tôi không cố gắng tạo ra sự khác biệt chỉ để khác biệt, mà muốn mỗi thay đổi đều có lý do và phục vụ cho ý tưởng tổng thể. Sáng tạo không nhất thiết là làm cho tác phẩm cầu kỳ hơn qua từng năm.

Điều tôi hướng đến không phải là một chiếc vòng có quá nhiều chi tiết rườm rà, mà là tác phẩm đạt độ tinh xảo cao hơn, có sự ứng dụng, thay đổi và kết hợp nhiều kỹ thuật chế tác mới mẻ hơn”, anh nói.

Từ năm 2014, anh Đỗ Vân Trí bắt đầu thực hiện vòng nguyệt quế cho Chung kết năm và hầu như mùa nào cũng được chương trình tin tưởng giao nhiệm vụ

4 lớp hoàn thiện, phủ lớp vàng thật 24K cùng câu chuyện về hành trình trưởng thành

Nếu vòng nguyệt quế năm 2025 có cấu trúc lá xếp tầng, kết hợp ngôi sao vàng năm cánh phía sau để nhấn mạnh tinh thần dân tộc và niềm tự hào Việt Nam, thiết kế năm thứ 26 lại lựa chọn một hướng tạo hình khác là những nhánh cây khô đan xen tự nhiên, không đối xứng hoàn toàn, trở thành nền để các lá olive non mềm mại vươn lên.

Ý tưởng chủ đạo của tác phẩm năm nay là “Sự sống được sinh ra từ những thử thách”. Nhà thiết kế muốn sử dụng hình ảnh đối lập trong tự nhiên để kể câu chuyện về quá trình trưởng thành của người trẻ.

“Những cành cây khô đại diện cho thử thách, những lá olive non mọc lên từ những cành khô tượng trưng cho thành quả của hành trình chinh phục tri thức. Sắc vàng của chiếc vòng là hình ảnh của niềm tự hào và sự tỏa sáng sau những nỗ lực bền bỉ, hào quang cho người chiến thắng”, anh Trí lý giải.

Cận cảnh vòng nguyệt quế cho Chung kết năm Olympia 2026

Lấy cảm hứng từ biểu tượng vòng nguyệt quế trong văn hóa Hy Lạp và La Mã cổ đại, nhà thiết kế vẫn giữ hình ảnh lá olive quen thuộc với Olympia, nhưng phát triển bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại và kỹ thuật chế tác của người Việt. Điểm anh tâm đắc nhất chính là sự tương phản giữa những cành cây khô và các lá olive mềm mại ánh vàng.

“Cành cây khô gợi nhắc đến những thử thách, những giai đoạn tưởng như không còn sức sống, còn những chiếc lá olive non tượng trưng cho thành quả được hình thành sau hành trình bền bỉ.

Trong học tập cũng như cuộc sống, chúng ta thường nhìn thấy thành công ở thời điểm cuối cùng, nhưng ít khi nhìn thấy hết những khó khăn và nỗ lực đã tạo nên thành công ấy. Tôi muốn vòng nguyệt quế năm nay gợi cho người xem suy nghĩ đó”, anh chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng vòng nguyệt quế trong văn hóa Hy Lạp và La Mã cổ đại, nhà thiết kế vẫn giữ hình ảnh lá olive quen thuộc với Olympia

Sự thay đổi trong thiết kế cũng thể hiện quan niệm của anh Đỗ Vân Trí về chủ nghĩa tối giản. Theo anh, tối giản không phải là lược bỏ giá trị, mà là giữ lại những chi tiết thực sự cần thiết để câu chuyện được thể hiện rõ nét hơn, tinh tế hơn.

Để đưa ý tưởng ấy từ bản vẽ thành một tác phẩm kim hoàn, anh kết hợp công nghệ tạo mẫu 3D với kỹ thuật chế tác thủ công. Quy trình bắt đầu bằng việc phác thảo nhiều kích thước lá olive, dựng hình trên máy tính để kiểm soát tỷ lệ, đường cong và góc lá. Sau đó, các mẫu được in bằng sáp resin độ phân giải cao nhằm tái hiện những chi tiết nhỏ, đặc biệt là hệ gân lá.

Từ mẫu sáp, các bộ phận tiếp tục trải qua công đoạn làm khuôn, đúc kim loại rồi được hàn ráp thủ công thành từng cụm cành, cụm lá. Đây là bước quan trọng để tạo nên cấu trúc tổng thể vững chắc. Riêng phần cành cây được xử lý bề mặt bằng tay, tạo những đường vân ngẫu nhiên mô phỏng vỏ cây trong tự nhiên, tránh cảm giác quá cơ khí khi chuyển từ mô hình thiết kế sang kim loại.

“Khó khăn lớn nhất là làm sao để kim loại thể hiện được vẻ tự nhiên của những cành cây khô về đường vân, độ cong, điểm giao nhau và tỷ lệ. Nếu xử lý không khéo, sản phẩm rất dễ trở nên thô ráp hoặc mang cảm giác cơ khí”, anh nói.

Về chất liệu, vòng nguyệt quế năm nay vẫn sử dụng nền đồng thau, kết hợp công nghệ tạo mẫu 3D, đúc khuôn và kỹ thuật kim hoàn thủ công. Sau các công đoạn tạo hình, hàn ráp, chỉnh sửa và đánh bóng, sản phẩm được hoàn thiện qua 4 lớp xử lý bề mặt: đồng đỏ làm lớp nền, niken hỗ trợ tăng độ cứng và chống oxy hóa, vàng thật 24K tông vàng Ý tạo sắc vàng sâu, cuối cùng là lớp keo nano bảo vệ.

Sự kết hợp giữa công nghệ và thủ công giúp kiểm soát độ chính xác, tính đồng bộ và chiều sâu của từng chi tiết, nhưng vẫn giữ được dấu ấn nghệ thuật bởi chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình chỉnh sửa hoặc đánh bóng cũng có thể làm mất đi những chi tiết quan trọng của thiết kế ban đầu.

Về chất liệu, vòng nguyệt quế năm nay vẫn sử dụng nền đồng thau, kết hợp công nghệ tạo mẫu 3D, đúc khuôn và kỹ thuật kim hoàn thủ công

Toàn bộ quá trình từ lên ý tưởng đến hoàn thiện thường kéo dài khoảng 4-6 tuần. Tuy nhiên, phần tốn nhiều thời gian và tâm sức nhất với anh không hẳn là đúc hay mạ.

“Thực ra phần mất thời gian nhất không phải chế tác mà là suy nghĩ. Tôi thường dành khá nhiều thời gian để tìm một ý tưởng mới, phù hợp với tinh thần của năm đó và không lặp lại những gì mình đã làm ở các mùa trước.

Khi đã tìm được hướng thiết kế phù hợp thì các công đoạn kỹ thuật phía sau sẽ rõ ràng hơn. Với tôi, việc tìm ra câu chuyện của chiếc vòng quan trọng không kém việc hoàn thiện nó bằng kim loại”, anh nói.

Dù được tạo ra để trao cho nhà vô địch, anh Đỗ Vân Trí không muốn chiếc vòng chỉ gắn với khoảnh khắc đăng quang. Anh hy vọng vật phẩm này còn ghi nhận những nỗ lực của cả 4 thí sinh, bởi mỗi người đều đã trải qua một hành trình học hỏi và rèn luyện đáng trân trọng.

“Tôi muốn gửi lời chúc tới cả bốn em luôn giữ được sự bình tĩnh, tự tin và phát huy tốt nhất những gì mình đã tích lũy. Hãy bước vào cuộc thi với tinh thần tích cực và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt này”, anh nói.

Với anh, người giành chiến thắng sẽ có một dấu mốc đáng nhớ, nhưng những kiến thức, bản lĩnh và trải nghiệm mới là điều các thí sinh có thể mang theo trên chặng đường phía trước bởi “Vòng nguyệt quế là đích đến của cuộc thi, nhưng không phải đích đến của tri thức”.

Toàn bộ quá trình từ lên ý tưởng đến hoàn thiện thường kéo dài khoảng 4-6 tuần

Nhà thiết kế Đỗ Vân Trí cũng mong những người trẻ không xem thất bại là dấu chấm hết, bởi khó khăn có thể trở thành bài học và nền tảng cho sự trưởng thành

“Dù các bạn có trở thành nhà vô địch Olympia hay không, tôi mong các bạn luôn giữ được tinh thần học hỏi, lòng tử tế và sự nỗ lực không ngừng.

Tri thức không chỉ có giá trị khi giúp một người đi đến đỉnh cao, mà còn vận dụng để tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Và tôi tin rằng, mỗi người trẻ Việt Nam đều có thể trở thành một nhà vô địch trên hành trình của riêng mình”, anh đúc kết.

Ảnh: NVCC