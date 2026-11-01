Ăn củ cải trắng mỗi ngày, người phụ nữ mắc ung thư bất ngờ khi đi khám

Được chẩn đoán mắc ung thư vú bộ ba âm tính giai đoạn 3 ở tuổi 42, người phụ nữ họ Lâm (Đài Loan, Trung Quốc) không khỏi lo lắng khi tiên lượng bệnh không mấy khả quan.

Dù đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và hoàn thành lộ trình hóa trị, tâm lý lo lắng cho con nhỏ mới vào lớp 1 khiến cô tìm đến bác sĩ Tưởng Thọ Sơn (Jiang Shoushan) tại Đài Loan (Trung Quốc) với mong muốn kéo dài sự sống và làm mọi cách để ngăn ung thư tái phát.

Sau khi đánh giá thể trạng, bác sĩ Tưởng nhận định bệnh nhân đã được điều trị hiệu quả, làm tất cả những gì có thể. Tuy nhiên, để ngăn ngừa nguy cơ tái phát, ông nhấn mạnh việc thay đổi thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng là yếu tố quyết định.

Trong số những lời khuyên bác sĩ đưa ra, chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng.

Kiên trì thực hiện theo hướng dẫn, người phụ nữ duy trì thói quen ăn củ cải trắng mỗi ngày kết hợp vận động hợp lý. Sau hơn 19 năm, bệnh ung thư của cô không hề tái phát, thể trạng hoàn toàn ổn định.

Được ưu ái gọi là "nhân sâm quốc dân", củ cải trắng sở hữu giá trị dinh dưỡng cao với hàm lượng dồi dào vitamin C, E, polyphenol, carotenoid, axit folic, kali và chất xơ. Các hợp chất chống oxy hóa mạnh như axit ferulic và quercetin giúp kháng viêm, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gốc tự do.

Đặc biệt, bác sĩ Tưởng Thọ Sơn cho biết, loại củ này chứa lượng lớn glucosinolate. Khi vào cơ thể, hợp chất này phân hủy thành isothiocyanate và indole, những hoạt chất sinh học có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ác tính, hỗ trợ phòng ngừa ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư phổi ở mức độ nhất định.

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Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh rằng củ cải chỉ đóng vai trò hỗ trợ tăng cường sức đề kháng chứ không phải là thuốc và hoàn toàn không thể thay thế phác đồ điều trị y khoa.

Kết quả của cô Lâm là tổng hòa từ việc tuân thủ trị liệu y học, giữ tinh thần tích cực, duy trì chế độ vận động thể chất đều đặn và sinh hoạt lành mạnh, tái khám đều đặn trong thời gian dài.

Vị bác sĩ lưu ý thêm, sau khi thái hoặc cắt củ cải thành từng miếng, bạn nên để yên khoảng 10 phút trước khi nấu. Khoảng thời gian này giúp các enzyme kích hoạt quá trình giải phóng isothiocyanate. Dù cách này khiến củ cải có vị hăng nhẹ nhưng lại mang lại giá trị sức khỏe cao nhất.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, ông cũng khuyến cáo không nên lạm dụng củ cải trắng quá mức, cần nhớ 3 điều:

- Lượng ăn hợp lý: Mỗi người chỉ nên tiêu thụ khoảng 100 đến 150g củ cải trắng mỗi ngày, xào nấu hoặc nấu canh thay đổi đa dạng cùng các loại rau củ khác.

- Tác hại khi ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều củ cải trắng có thể gây đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy do hàm lượng chất xơ cao.

- Đối tượng cần thận trọng: Hợp chất goitrogen trong củ cải có thể cản trở sự hấp thu iot, vì vậy người mắc bệnh lý tuyến giáp, suy giáp không nên ăn sống hoặc ăn quá thường xuyên. Người đang bị rối loạn tiêu hóa, khí huyết hư hàn cũng cần hạn chế dùng loại củ này.

Ngoài ra, củ cải có thể khiến đường huyết và huyết áp giảm sâu, gây nguy hiểm nếu đang sử dụng thuốc điều trị liên quan. Phụ nữ mang thai và người đang dùng thuốc Bắc cần đặc biệt thận trọng vì có thể gây mất tác dụng của thuốc hoặc nhiễm khuẩn hệ tiêu hóa.

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Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời khác của củ cải trắng:

Cải thiện chức năng thận

Củ cải trắng, dù ở dạng thực vật hay dạng chiết xuất, đều có tác dụng lợi tiểu tuyệt vời. Loại củ này không chỉ giúp giải độc thận bằng cách tăng sản xuất nước tiểu, làm sạch thận và loại bỏ chất thải, độc tố mà còn hỗ trợ lọc các chất độc từ gan và tuyến mồ hôi.

Tốt cho tiêu hóa

Củ cải trắng có tác dụng cải thiện quá trình tiêu hóa bằng cách giúp phân hủy protein, chất béo và carbohydrate phức tạp. Ngoài ra, tiêu thụ củ cải trắng cũng giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng trong ruột.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Với hàm lượng vitamin C cao, củ cải trắng trở thành một trong những thực phẩm quý giá đối với hệ thống miễn dịch. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này cũng có tác dụng kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, hỗ trợ việc chữa lành các mô và giúp phục hồi các tế bào bị tổn thương.

Phòng ngừa và điều trị chứng đau nửa đầu

Củ cải trắng có khả năng cải thiện lưu thông máu và làm giãn mạch máu, từ đó giúp ngăn ngừa và điều trị chứng đau nửa đầu. Nếu bạn dễ bị đau nửa đầu, hãy bổ sung củ cải trắng vào bữa ăn thường xuyên để cải thiện tình trạng này.

Chống viêm

Củ cải trắng có chứa các đặc tính chống viêm và làm giảm viêm hiệu quả. Do đó, không chỉ cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ viêm khớp, làm dịu các cơ và khớp bị đau nhức mà còn giúp điều trị các triệu chứng đau đớn của bệnh gút.

Giúp xương chắc khỏe

Củ cải trắng là nguồn cung cấp canxi dồi dào, giúp nuôi dưỡng xương và ngăn ngừa sự phát triển bệnh loãng xương. Vì vậy, hãy bổ sung củ cải trắng vào chế độ ăn để cải thiện sức khỏe tổng thể của xương.

Tốt cho hệ hô hấp

Củ cải trắng có chứa hoạt tính kháng virus và kháng khuẩn, giúp làm thông mũi ở những người bị cảm lạnh hoặc cảm cúm. Uống nước ép củ cải trắng không chỉ làm thông thoáng đường thở bị tắc, loại bỏ chất nhầy dư thừa mà còn giúp chống lại bệnh tật.



