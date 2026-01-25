Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam bỏ xa Trung Quốc, Nhật Bản,... xác lập kỷ lục du lịch mới

25-01-2026 - 15:33 PM | Lifestyle

Vị trí này giúp Việt Nam dẫn đầu thế giới và vượt xa mức tăng bình quân toàn cầu.

Trong bức tranh chung đầy khởi sắc của du lịch toàn cầu năm 2025 Việt Nam đã trở thành điểm sáng rực rỡ khi ghi nhận những con số tăng trưởng vượt xa kỳ vọng. Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc UN Tourism lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt tăng tới 20,4% so với năm 2024. Mức tăng trưởng hai con số này không chỉ đưa Việt Nam lọt vào nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới mà còn vượt xa mức tăng bình quân 4% của toàn cầu và 6% của khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Việt Nam bỏ xa Trung Quốc, Nhật Bản,... xác lập kỷ lục du lịch mới- Ảnh 1.

Báo cáo của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc UN Tourism

Sự phục hồi mạnh mẽ của dòng khách quốc tế đến Việt Nam được dẫn dắt bởi những thay đổi mang tính đột phá trong chính sách thị thực và sự gia tăng kết nối hàng không quốc tế. Việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cùng nỗ lực ứng dụng công nghệ hiện đại theo hướng xanh và bền vững đã tạo nên sức hút khó cưỡng đối với du khách toàn cầu. So với thời điểm trước đại dịch năm 2019 lượng khách đến Việt Nam năm 2025 đã cao hơn tới 19% khẳng định vị thế vững chắc của điểm đến hình chữ S trên bản đồ du lịch thế giới.

Trên quy mô toàn cầu năm 2025 ghi nhận lượng khách du lịch đạt khoảng 1,52 tỷ lượt với doanh thu ước tính đạt 1,9 nghìn tỷ USD. Trong đó châu Âu vẫn giữ vững vị thế là điểm đến lớn nhất thế giới đón 793 triệu lượt khách. Khu vực châu Á Thái Bình Dương dù mới phục hồi khoảng 91% so với mức năm 2019 nhưng đã ghi nhận mức tăng trưởng đầy tiềm năng với sự dẫn đầu của Đông Bắc Á và sự phục hồi hoàn toàn của Nam Á. Việt Nam tự hào đứng chung nhóm tăng trưởng cao nhất cùng với các cường quốc du lịch như Brazil, Ả Rập và Nhật Bản.

Việt Nam bỏ xa Trung Quốc, Nhật Bản,... xác lập kỷ lục du lịch mới- Ảnh 2.

Việt Nam tự hào đứng chung nhóm tăng trưởng cao nhất cùng với các cường quốc du lịch như Brazil, Ả Rập và Nhật Bản

Bước sang năm 2026 UN Tourism bày tỏ sự lạc quan về một chu kỳ tăng trưởng mới khi nhu cầu du lịch thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao. Những sự kiện thể thao và văn hóa tầm cỡ như Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Italia hay Giải bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 tại Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy dòng khách quốc tế. Tổng Thư ký UN Tourism bà Shaikha Alnuwais nhận định rằng xu hướng tích cực này sẽ tiếp tục khi kinh tế toàn cầu duy trì ổn định và các điểm đến còn lại phục hồi hoàn toàn.

Dự báo du lịch toàn cầu năm 2026 có thể tăng trưởng thêm 3% đến 4% nếu tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới diễn biến thuận lợi. Đối với Việt Nam thành công rực rỡ của năm 2025 chính là nền tảng vững chắc để tiếp tục bứt phá trong năm tới. Dù vẫn còn đó những cảnh báo về rủi ro từ thời tiết cực đoan hay căng thẳng thương mại nhưng với sự chuyển mình mạnh mẽ trong công tác xúc tiến quảng bá Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của mình trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.

Theo Cục du lịch Việt Nam

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

