Đình Bắc giá 9,2 tỷ đồng

25-01-2026 - 13:40 PM | Lifestyle

Đình Bắc có giá trị chuyển nhượng cao nhất đội hình U23 Việt Nam.

Mới đây, trang định giá cầu thủ Transfermarkt đã gây chú ý khi định giá tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - gương mặt trẻ vừa thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á - với giá trị hơn 9,2 tỷ đồng (300.000 euro). Đây là một trong những mức định giá cao nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam thời điểm hiện tại, phản ánh rõ tiềm năng và giá trị phát triển của chân sút sinh năm 2004.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã để lại dấu ấn đậm nét dù không có thể trạng hoàn toàn sung sức. Anh đóng góp 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp phần giúp U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng trước các đối thủ hàng đầu khu vực. Đáng chú ý, nhiều bàn thắng quan trọng của Đình Bắc đến trong bối cảnh anh phải vào sân từ ghế dự bị và vẫn đang đối mặt với vấn đề thể lực sau chấn thương.

Người hâm mộ Việt Nam đánh giá cao tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và bản lĩnh thi đấu của tiền đạo này - những phẩm chất được xem là phù hợp với lối chơi nhanh, chuyển trạng thái mà U23 Việt Nam đang xây dựng. Với tư duy chiến thuật nhạy bén và sự trưởng thành nhanh chóng, Đình Bắc được xem như "tài sản dài hạn" không chỉ cho đội U23 mà cả đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Giới chuyên môn nhận định nếu duy trì phong độ ổn định và tiếp tục phát triển đúng hướng, mức định giá hiện tại có thể chưa phản ánh hết giá trị thực sự của Đình Bắc, và anh hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những cầu thủ nội đắt giá nhất trong làng bóng đá Việt Nam.

