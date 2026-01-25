Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á vì thi đấu ít phút hơn

25-01-2026 - 10:57 AM | Lifestyle

Khép lại trận chung kết, Sato (U23 Nhật Bản) có cùng số bàn thắng và kiến tạo với Đình Bắc, nhưng do thi đấu nhiều phút hơn nên lỡ danh hiệu.

Khép lại trận chung kết U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản thắng U23 Trung Quốc 4-0 trên sân King Abdullah Sports City Hall, Ả Rập Saudi. Trong đó, người cạnh tranh vua phá lưới với Đình Bắc - Sato Ryunosuke ghi 1 bàn trước U23 Trung Quốc ở chung kết, giúp anh khép lại giải đấu với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo như Bắc.

Tuy nhiên, danh hiệu Vua phá lưới đã thuộc về Nguyễn Đình Bắc, người có cùng thông số nhưng được xếp trên nhờ thi đấu ít phút hơn theo quy định của AFC. Cụ thể, Đình Bắc thi đấu 6 trận nhưng chỉ có 361 phút (so với 446 phút của Sato), do được HLV Kim Sang-sik xoay tua và không đá trọn vẹn bán kết vì thẻ đỏ.

Với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, Đình Bắc in dấu giày vào 6 bàn thắng, dẫn đầu giải về hiệu suất tấn công tại giải. Trong khi đó, Sato cũng có giải đấu xuất sắc, góp phần giúp U23 Nhật Bản đăng quang, song không thể vượt Đình Bắc trong cuộc đua danh hiệu cá nhân do thời lượng thi đấu nhiều hơn.

Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á vì thi đấu ít phút hơn - Ảnh 1.

Đình Bắc trở thành Vua phá lưới giải đấu

Tại giải đấu năm nay, Đình Bắc là mũi nhọn tấn công hiệu quả nhất của U23 Việt Nam. Chân sút sinh năm 2004 duy trì phong độ ổn định, liên tục tạo dấu ấn ở những thời điểm then chốt, góp công lớn vào hành trình ấn tượng của đội nhà.

Qua đó, Đình Bắc chính thức trở thành Vua phá lưới U23 châu Á 2026, tiếp nối dấu ấn của Quang Hải năm 2018 và khẳng định bước tiến mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Tân vua phá lưới năm nay là chân sút trưởng thành từ lò đào tạo SLNA trước khi gia nhập Quảng Nam, rồi khoác áo CLB Công An Hà Nội.

Các giải thưởng cá nhân U23 châu Á 2026:

Vua phá lưới: Nguyễn Đình Bắc (Việt Nam)

Cầu thủ hay nhất: Ryunosuke Sato (Nhật Bản)

Thủ môn hay nhất: Rui Araki (Nhật Bản)



Theo Quốc An

Người lao động

