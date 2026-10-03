Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam - Campuchia có thêm cửa khẩu quốc tế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 3/10, tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) tổ chức công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, mở thêm tuyến kết nối giao thương, du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và khu vực ASEAN. An Giang đặt mục tiêu đưa giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Dự lễ có Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao); ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang...

Phía Campuchia có Đại tướng Prak Sovanna - Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia; ông Nou Sakhan - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandal và ông Kuoch Chamroeun - Tỉnh trưởng tỉnh Kandal.

Theo UBND tỉnh An Giang, ngày 7/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 219 phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại buổi lễ.

Sau khi được nâng cấp, An Giang có 4 cửa khẩu quốc tế tiếp giáp Campuchia gồm Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình. Cặp Khánh Bình - Chrey Thom là cửa khẩu quốc tế thứ hai giữa An Giang và tỉnh Kandal, sau cặp Vĩnh Xương - Kaam Samnor.

Cửa khẩu Khánh Bình có vị trí thuận lợi khi nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 75km, là một trong những cửa khẩu đường bộ của Việt Nam kết nối gần với thủ đô Campuchia nhất. Cửa khẩu đồng thời có lợi thế kết nối cả đường bộ và đường thủy, trong đó được định hướng kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng .

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, việc khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao thương và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình được định hướng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước sang Campuchia, đồng thời kết nối với các thị trường ASEAN.

An Giang đặt mục tiêu tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Bên cạnh thương mại và du lịch, kinh tế biên mậu phát triển được kỳ vọng thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu An Giang, tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới.

Cùng với phát triển kinh tế, cặp cửa khẩu quốc tế mới cũng được xác định có vai trò tăng cường hợp tác quản lý biên giới, góp phần kiểm soát, phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, gian lận thương mại và các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện TOP 12 địa phương có GRDP tăng trưởng 2 con số, cao nhất Việt Nam trong 9 tháng năm 2026: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 'vắng mặt'

Lộ diện TOP 12 địa phương có GRDP tăng trưởng 2 con số, cao nhất Việt Nam trong 9 tháng năm 2026: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 'vắng mặt' Nổi bật

Không phải TP.HCM, đây mới là địa phương có tỷ suất nhập cư lớn nhất cả nước

Không phải TP.HCM, đây mới là địa phương có tỷ suất nhập cư lớn nhất cả nước Nổi bật

Bộ Tài chính nêu giải pháp bảo đảm tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Bộ Tài chính nêu giải pháp bảo đảm tăng trưởng hai con số trong năm 2026

15:47 , 03/10/2026
Hai tỉnh định hướng trở thành TP trực thuộc Trung ương tiếp theo của Việt Nam báo tin vui tới Thủ tướng

Hai tỉnh định hướng trở thành TP trực thuộc Trung ương tiếp theo của Việt Nam báo tin vui tới Thủ tướng

15:31 , 03/10/2026
Nâng giá thiết bị y tế ở nước ngoài, đưa vào Việt Nam: Bộ Y tế nói gì?

Nâng giá thiết bị y tế ở nước ngoài, đưa vào Việt Nam: Bộ Y tế nói gì?

15:30 , 03/10/2026
Công trình chưa từng có sẽ xuất hiện tại Việt Nam: Trải khắp 3 miền, diện tích hàng chục nghìn m2

Công trình chưa từng có sẽ xuất hiện tại Việt Nam: Trải khắp 3 miền, diện tích hàng chục nghìn m2

15:23 , 03/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên