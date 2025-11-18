Việt Nam cần nhân lực lớn làm chủ, phát triển dịch vụ, ứng dụng trên nền tảng 5G/6G

Chiều 17/11, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN), Hội SVVN TPHCM và Hội SVVN tại Singapore phối hợp Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lĩnh vực công nghệ mạng di động 5G/6G , với chủ đề “Sinh viên Việt Nam tiên phong nghiên cứu, phát triển công nghệ mạng di động 6G”.

“Tấm bản đồ” trong kỷ nguyên mới

Sự kiện là hoạt động thuộc chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, gắn với các nhóm ngành công nghệ chiến lược theo định hướng Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 1131 của Thủ tướng Chính phủ về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Hội thảo diễn ra trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và trực tuyến qua các nền tảng của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội SVVN, Hội SVVN TPHCM với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học trẻ, đại diện một số cơ quan thuộc bộ, ngành cùng các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế và đông đảo sinh viên.

Phát biểu tại hội thảo, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN TPHCM - cho biết, mạng di động 5G/6G có vai trò đặc biệt, được xem là “hạ tầng thần kinh kỹ thuật số” để các lĩnh vực khác có thể vận hành công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

Theo anh Khoa, trong suốt thời gian qua, tinh thần khoa học và sáng tạo đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rất rõ: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong ba đột phá chiến lược”. Đây là lời khẳng định rằng con đường phát triển của Việt Nam hôm nay không thể dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà phải dựa trên trí tuệ và sáng tạo của con người Việt Nam. “Định hướng lớn này đã đặt con người và tri thức - đặc biệt là vai trò của thế hệ trí thức trẻ, sinh viên - vào vị trí trung tâm của phát triển đất nước”, anh Khoa nói.

ThS Lê Anh Tiến - CEO Công ty Cổ phần công nghệ Chatbot Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thảo - nhìn nhận chủ đề của hội thảo đã hàm chứa một sứ mệnh, một “đơn đặt hàng” đầy trọng lượng của tương lai: “Sinh viên Việt Nam tiên phong nghiên cứu, phát triển công nghệ mạng 6G”. Ông Tiến nhấn mạnh, đây không phải là một khẩu hiệu, mà là sự khẳng định về vai trò chủ thể của các bạn trẻ. Để thực hiện sứ mệnh tiên phong đó, các bạn sinh viên không thể đi một mình mà cần một “tấm bản đồ”, một “la bàn” để định hướng trong một đại dương tri thức mới. Và nội dung tham luận chuyên sâu trong hội thảo này chính là “tấm bản đồ” đó.

CEO trẻ cho biết, 6G không phải là một phiên bản “5G nhanh hơn”. Đây là một cuộc cách mạng về kiến trúc, là “hạ tầng thần kinh” cho một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới của trí tuệ nhân tạo (AI) hội tụ, của vũ trụ ảo (metaverse), của các bản sao số và của những kết nối theo thời gian thực tuyệt đối.

Nỗ lực sáng tạo, thử nghiệm và xây dựng thành công sản phẩm

Chia sẻ những thông tin dự kiến về tương lai của công nghệ 6G, TS Nguyễn Quang Sang - Trưởng Lab, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - cho biết, các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu và công bố rất nhiều những bài báo khoa học về 6G. TS Sáng nhìn nhận, có thể 20-30 năm nữa thì chúng ta mới “cầm nắm” nó được, còn bây giờ các nhà khoa học đã nghiên cứu. “Dự kiến đến năm 2030 sẽ có sự kết nối giữa các máy móc, thiết bị qua việc giao tiếp trực tiếp với nhau, đồng thời có ứng dụng AI thay thế con người”, vị chuyên gia chia sẻ.

Các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

TS Trần Tuấn Anh - chuyên gia viễn thông, nhấn mạnh công cuộc chuyển đổi số giúp chúng ta giải quyết công việc một cách tức thì, ngay lập tức, như giao dịch/thanh toán online hay các công cụ AI giúp xử lý công việc đạt hiệu quả cao hơn. Điều này thể hiện vai trò của hạ tầng số.

Từ đó, TS Anh gửi gắm các bạn trẻ cố gắng học tập lý thuyết cơ bản, nâng cấp, sửa đổi rồi thực hành, thử nghiệm, đánh giá tìm ra giới hạn của các lý thuyết để sau đó nghiên cứu, sáng tạo, xây dựng một sản phẩm ứng dụng trong thực tế, qua đó thể hiện sự làm chủ công nghệ của các bạn trẻ.

“Điều quan trọng với sinh viên là tinh thần tự học và phải nghiên cứu với sự hỗ trợ của các công cụ AI, các nguồn học liệu. Các bạn hãy sáng tạo, vượt thách thức, dám nghĩ dám làm”, vị chuyên gia lĩnh vực viễn thông trao đổi, đồng thời ông cũng đề xuất phía các nhà trường nên đưa ra các thách thức để sinh viên giải quyết, tìm ra giới hạn công nghệ cũng như tạo điều kiện để các bạn trẻ sáng tạo, thử nghiệm và xây dựng thành công sản phẩm.

Đại diện Ban tổ chức cùng các bạn sinh viên tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng