Việt Nam có 1 mỹ nhân đẹp như Hoàng hậu bước ra từ lịch sử, cứ xuất hiện là thế gian chỉ còn lại nhan sắc
Vẻ đẹp cổ điển sang trọng, vừa dịu dàng vừa kiên cường của nữ diễn viên là điều hiếm có trong giới giải trí Việt.
Mới đây, nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã trở thành gương mặt trang bìa tạp chí thời trang. Trong đó, cô mặc bộ trang phục yến tiệc hoàng cung của Hoàng hậu họ Dương trong phim điện ảnh huyền sử, võ thuật Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh .
Tạo hình được lấy cảm hứng từ yến tiệc hoàng cung năm 979, có sự đầu tư nghiên cứu cổ phục theo các tài liệu lịch sử. Bộ váy khiến khán giả xuýt xoa vì màu sắc đẹp, dù là tông trầm nhưng vẫn rất sang trọng, với chất liệu dày dặn nhưng vẫn có độ rủ mềm, nhiều lớp tạo cảm giác trang trọng nhưng không nặng nề.
Bộ trang phục không chỉ đẹp bắt mắt mà còn mang tính di sản, tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian. Nữ diễn viên cũng được đánh giá cao với nhan sắc trẻ trung nổi bật ở tuổi 46. Khí chất của Đỗ Thị Hải Yến mang lại sự tĩnh lặng thanh lịch và có chiều sâu, rất phù hợp với tạo hình Hoàng hậu từ lịch sử.
Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh lấy bối cảnh ở Cố đô Hoa Lư, vùng đất địa linh nhân kiệt. Bộ phim kể về hành trình của 7 Hộ Linh Tráng Sĩ đưa 99 quan tài Tiên Đế đi theo bảy hướng để đánh lừa kẻ thù muốn phá hoại lăng mộ – nơi được xem là nguồn vượng khí quốc gia. Nhưng ẩn sau những quan tài ấy là bí mật gì? Một di nguyện? Một sức mạnh? Hay một sự thật có thể xoay chuyển vận mệnh cả dân tộc? Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là câu chuyện về lòng trung thành, niềm tin, sự hi sinh và khát vọng tự do – những giá trị làm nên bản lĩnh Việt.
Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982, tốt nghiệp trường Múa. Cô bén duyên với diễn xuất vào năm 12 tuổi, trong dự án hợp tác Việt - Pháp. Do một số lý do, bộ phim này không được hoàn thành. Tuy nhiên cơ duyên ấy mở ra hành trình đưa cô đến với môn nghệ thuật thứ bảy.
Vài năm sau, Hải Yến xuất hiện trong Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng , đứng cạnh những tên tuổi lớn như NSND Như Quỳnh, NSND Lê Khanh và Trần Nữ Yên Khê. Dù chỉ là vai diễn đầu tay, hình ảnh cô gái trẻ với vẻ đẹp mộc mạc giúp cái tên Hải Yến được giới làm phim chú ý.
Dấu mốc quan trọng nhất đến với Hải Yến vào năm 2001, khi cô vượt qua hơn 2.000 ứng viên để hóa thân thành Phượng - nữ chính trong bộ phim Người Mỹ Trầm Lặng của đạo diễn Phillip Noyce. Bộ phim Hollywood quy tụ hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser, đưa nữ diễn viên 19 tuổi khi ấy vào tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.
Trong tà áo dài trắng, Hải Yến toát lên vẻ đẹp trong trẻo và thanh thuần, trở thành hình ảnh biểu tượng của nhân vật Phượng. Vai diễn khiến hai nhân vật nam trong phim say mê. Cô được ghi nhận là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên đóng vai nói tiếng Anh trong phim Hollywood.
Sau khi Người Mỹ Trầm Lặng công chiếu toàn cầu, Hải Yến liên tục xuất hiện tại nhiều liên hoan phim lớn ở Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Đức, Úc… trở thành gương mặt Việt Nam được báo chí quốc tế nhắc đến dày đặc thời điểm đó. Vai Phượng cũng giúp cô nhận thêm đề cử tại Golden Satellite Awards – thành tích hiếm diễn viên Việt nào chạm tới.
Không chỉ tỏa sáng tại Hollywood, Hải Yến còn khẳng định vị trí trong dòng phim nghệ thuật Việt Nam. Vai chính trong Chuyện Của Pao mang về cho cô Cánh Diều Vàng 2006 và Bông Sen Vàng 2007. Bộ phim cũng đại diện Việt Nam dự Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài.
Giữ nhịp độ làm nghề đều đặn nhưng khắt khe trong chọn lựa kịch bản, cô tiếp tục để lại dấu ấn với Chơi Vơi - phim từng chiếu tại nhiều LHP quốc tế và nhận giải FIPRESCI tại LHP Venice; Cánh Đồng Bất Tận (2015) – tác phẩm đại diện Việt Nam tranh giải Gấu Vàng tại LHP Berlin.
Sau thời gian dài vắng bóng để chăm lo chuyện gia đình, cuối năm 2023, cô xác nhận tái xuất trong Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Quang Lê, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát.
