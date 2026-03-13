Việt Nam có 1 mỹ nhân khổ thêm 1 phần là đẹp thêm 10 phần: Khóc tả tơi rũ rượi vẫn hoàn mỹ mới tài

Quỳnh Kool đang thủ vai nữ chính Thương trong bộ phim Bước Chân Vào Đời chiếu khung giờ vàng trên VTV3. Thương là chị cả của một gia đình mồ côi cha mẹ, gánh nặng phải chăm lo cho các em, chăm sóc người bà đã già luôn đè trên vai cô. Vì vậy, Thương luôn mang theo nỗi buồn man mác trên gương mặt.

Thương trong Bước Chân Vào Đời có đôi mắt buồn vì hoàn cảnh khó khăn

Thế nhưng, những khó khăn liên tục ập đến với Thương, đó là khi đứa em trai Minh (Sơn Tùng đóng) ngỗ nghịch hết lần này đến lần khác phạm lỗi, tỏ ra bướng bỉnh, thậm chí buông những lời nói lạnh lùng hư hỏng khiến cô đau lòng. Vì thế, chỉ mới 9 tập nhưng khán giả thấy Thương khóc rất nhiều lần.

Trong đó, có nhiều người xem đánh giá cao khả năng diễn xuất cảnh khóc của Quỳnh Kool. Họ bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của Thương, đau lòng khi cô bất lực trước đứa em hỗn hào hay khi cô phải gồng mình lên trước những khó khăn trong cuộc sống. Thương càng khổ, khán giả càng yêu mến cô hơn bởi người xem cảm thấy thương cảm cho cô gái trẻ không được hưởng quãng thời thanh xuân tươi đẹp vui vẻ mà phải "làm mẹ, làm cha" quá sớm.

Trong phim Quỳnh Kool phải khóc nhiều lần

Trong tập 4 của Bước Chân Vào Đời, chị em Thương - Minh tranh cãi vì em trai muốn bỏ học, Thương không nhịn được đã tát đứa em hỗn láo. Cảnh quay được đánh giá chân thực, Quỳnh Kool đã hoàn toàn hóa thân thành người chị cả chịu thương chịu khó luôn lo lắng cho các em và cũng có phần áp đặt suy nghĩ của mình cho em. Trong cảnh tranh cãi, lời thoại của Quỳnh Kool được đánh giá có lực và không còn hụt hơn như ở các tác phẩm trước.

Đặc biệt cảnh khóc của nữ diễn viên sinh năm 1995 làm lay động trái tim khán giả vì cảm xúc rất chân thật. Sự bất lực, uất ức, thất vọng, giận dữ của nhân vật Thương được Quỳnh Kool được thể hiện rõ nét. Bầu không khí như trùng xuống giống như mỗi bậc cha mẹ anh chị nhìn thấy đứa con mình thương yêu đang đi sai đường nhưng chẳng thể kéo nó lại.

Cảnh khóc của Quỳnh Kool giàu cảm xúc khiến người xem muốn rơi lệ theo

Nữ diễn viên lấy nước mắt khán giả

Bên cạnh đó, công chúng cũng nhận xét Quỳnh Kool có gương mặt hiền hậu dễ mến, vì vậy khi cô chịu uất ức, người xem cũng khóc cạn nước mắt cùng nữ diễn viên.

Trước đó, khi tham gia bộ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Quỳnh Kool cũng từng được khen ngợi về cảnh khóc khi phát hiện chồng ngoại tình. Phản ứng cơ thể không muốn chồng động chạm vào người mình, sợ hãi trước sự giả dối của chồng và tan vỡ khi nhận ra cuộc hôn nhân mình vẫn cho rằng hạnh phúc thực tế không phải như vậy của Quỳnh Kool nhận về vô số lời khen ngợi của khán giả.

Hay cảnh khóc ấm ức kìm nén khi con gái không muốn vợ chồng cô ly hôn và đòi gặp cha cũng được đánh giá cao. Khán giả cho rằng Quỳnh Kool hiểu nhân vật và thể hiện rõ cảm xúc của vai diễn ở mỗi phân cảnh khác nhau.

Cảnh khóc được khen ngợi của Quỳnh Kool trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau

Có thể nói, cảnh khóc là điểm mạnh trong diễn xuất của ngôi sao sinh năm 1995. Cô không chỉ khóc giàu cảm xúc mà còn rất đẹp. Có lẽ vì vậy, các đạo diễn nhà sản xuất cũng thường giao cho Quỳnh Kool những nhân vật có chịu nhiều tổn thương, để phát huy hết thế mạnh của cô.

Quỳnh Kool được khen khóc đẹp