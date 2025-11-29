Việt Nam có 3 loại cá ít xương, ngọt thịt, bổ ngang cá chép, cá hồi: Ra chợ gặp phải mua ngay kẻo hết

Cá rô phi

Cá rô phi được ưa chuộng bởi giàu protein, ít xương dăm, thịt ngọt và chắc. là Loại cá này là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Trong 100g cá rô phi nấu chín chứa khoảng 26g protein, tương đương với 52% nhu cầu protein hàng ngày của một người trưởng thành và cao hơn cá chép.

Ảnh minh hoạ

Protein không chỉ giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp mà còn hỗ trợ sản xuất enzyme và hormone, tăng cường sức khỏe tổng thể. Selen trong cá rô phi giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư và bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, cá rô phi còn chứa vitamin B12 giúp sản xuất hồng cầu và duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh, trong khi đó kali trong loại cá này hỗ trợ xương, dây thần kinh và cơ.

Cá rô phi cũng cung cấp canxi và vitamin D tự nhiên, hai dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe xương. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients năm 2019, 100g cá rô phi cung cấp khoảng 10% nhu cầu canxi hàng ngày, giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Vitamin D trong cá rô phi hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch.

Cá thu

Điều đặc biệt không phải ai cũng biết đó là cá thu giàu omega 3 hơn cả cá hồi, một loại axit béo không no thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất mà cần bổ sung từ chế độ ăn uống hàng ngày. Trong 100g cá thu chứa 5,5g omega 3, nhiều hơn lượng omega 3 trong 100g cá hồi là 4g. Omega 3 có khả năng ngăn ngừa bệnh tim mạch, phát triển chức năng não bộ, tăng cường thị lực và ngăn nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Ảnh minh hoạ

Cá thu còn giàu protein, vitamin B12, vitamin D và có lượng khoáng chất selen dồi dào. Ngoài lợi ích phòng ngừa bệnh tim, giảm chất béo trung tính, cá thu còn có giúp tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu, cải thiện tình trạng huyết áp cao và giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Axit omega 3 EPA và DHA có trong loại cá này đước chứng minh cải thiện nhận thức ở người mắc bệnh Alzheimer nhẹ.

‏Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ liệt kê các loại cá có nhiều omega 3, bao gồm cả cá thu, vào danh sách 10 siêu thực phẩm hàng đầu. Cá thu còn chứa các hợp chất chống viêm giúp giảm đau khớp và cứng cơ ở những người bị viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, lượng dầu cá trong cá thu còn chứa nhiều vitamin B12 cũng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh ung thư.

Cá bơn

Cá bơn được đánh giá thơm ngon, thịt mềm ngọt, không có mùi tanh và ít xương. Trong một khẩu phần cá bơn nấu chín chứa 42g protein chất lượng cao, cao hơn một số loại cá phổ biến như cá hồi, cá chép. Cá bơn còn giàu selen tốt cho tim mạch, giúp cơ thể phục hồi các tế bào bị tổn thương, đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tuyến giáp.

Ảnh minh hoạ

Các axit béo trong cá bơn giúp tăng cholesterol “tốt”, ngăn ngừa mảng bám cholesterol hình thành trên thành động mạch và ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, cá bơn còn cung cấp nhiều loại vi chất dinh dưỡng như niacin (vitamin B3) thúc đẩy sức khoẻ tim và bảo vệ da, phốt pho giúp xây dựng xương, điều hoà quá trình trao đổi chất, magie đóng vai trò thiết yếu trong quá trình hình thành hồng cầu và chức năng thần kinh, vitamin B6 tăng cường chức năng não…

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Phát triển và Nghiên cứu Thuốc, việc thường xuyên ăn cá bơn có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh tự miễn, viêm khớp dạng thấp và bệnh vẩy nến liên quan đến tình trạng viêm mãn tính.