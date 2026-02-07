Việt Nam có hơn 12 triệu tài khoản chứng khoán

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến 31/1/2026, thị trường Việt Nam có 12.066.115 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước, tăng 244.370 so với thời điểm cuối năm 2025.



Trong số này có 12.046.814 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước và 19.301 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, thị trường còn có 50.532 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 344 tài khoản sau một tháng. Trong đó có 45.757 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 4.775 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy chỉ trong tháng 1/2026, thị trường có thêm 244.714 tài khoản chứng khoán mở mới. Qua đó, nâng tổng số tài khoản chứng khoán đang có trên thị trường là 12.116.647 tài khoản.

Trước đó, đến cuối năm 2025, thị trường đã vượt mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được Chính phủ phê duyệt.

Ảnh minh họa

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2026, VN-Index đạt 1.829,04 điểm. Tính chung cả tháng, VN-Index tăng 2,5%, trong khi VNAllshare-Index và VN30-Index lần lượt giảm 1,08% và 0,04%.

Về thanh khoản, trong tháng 1, khối lượng giao dịch bình quân trên HoSE đạt hơn 1,09 tỷ cổ phiếu/ngày, tương ứng giá trị giao dịch bình quân hơn 34.700 tỷ đồng/ngày, lần lượt tăng 40,8% về khối lượng và 46,9% về giá trị so với tháng 12/2025.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 5.500 tỷ đồng trên HoSE trong tháng 1, tập trung chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu bất động sản, hàng tiêu dùng và tài chính.