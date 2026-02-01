Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 6.000 tỷ đồng tuần đầu tháng 2, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

07-02-2026 - 02:19 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 6.000 tỷ đồng tuần đầu tháng 2, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi "xả hàng" mạnh, tâm điểm trong những phiên đầu tuần với giá trị hàng nghìn tỷ

Thị trường chứng khoán có một tuần giao dịch nhiều biến động. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần thị trường ghi nhận sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán khi đã có lúc đánh mất mốc điểm 1.800. Trong phiên giao dịch sau đó, áp lực bán ròng của khối ngoại ngày một gia tăng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán rồi lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác khiến chỉ số tiếp tục chịu áp lực giảm điểm và đánh mất mốc hỗ trợ cứng 1.780 trong phiên giao dịch cuối tuần. Kết tuần, VN-Index giảm 73,55 điểm (-4,02%) so với tuần trước đó và đóng cửa tại 1.755,49 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi "xả hàng" mạnh, tâm điểm trong những phiên đầu tuần với giá trị hàng nghìn tỷ. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 6.112 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6.215 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 113 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 10 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê giao dịch của khối ngoại cho thấy dòng tiền có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Ở chiều mua ròng, HPG nổi bật tuyệt đối với giá trị lên tới 1.297 tỷ đồng, trở thành tâm điểm hút vốn ngoại trong phiên. Theo sau là MBB (673 tỷ đồng) và BSR (363 tỷ đồng). Một số mã quen thuộc khác cũng được gom tích cực gồm STB (304 tỷ đồng) và VNM (284 tỷ đồng).

Trái lại, áp lực bán ròng tập trung dày đặc tại nhóm vốn hóa lớn. VIC bị bán mạnh nhất với 1.798 tỷ đồng, tiếp đến là FPT (-1.621 tỷ đồng) và VCB (-1.229 tỷ đồng). Dòng tiền ngoại cũng rút mạnh khỏi VHM (-892 tỷ đồng) và ACB (-722 tỷ đồng). Các cổ phiếu bán lẻ và tài chính như VRE (-450 tỷ đồng), PNJ (-430 tỷ đồng), VPB (-278 tỷ đồng), SSI (-261 tỷ đồng) và MWG (-253 tỷ đồng) cũng chịu chung xu hướng xả ròng.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcap dự báo hai kịch bản cho VN-Index tháng 2, gọi tên cổ phiếu có triển vọng tích cực

Vietcap dự báo hai kịch bản cho VN-Index tháng 2, gọi tên cổ phiếu có triển vọng tích cực Nổi bật

Quỹ nghìn tỷ của Dragon Capital mạnh tay mua 2 cổ phiếu ngân hàng

Quỹ nghìn tỷ của Dragon Capital mạnh tay mua 2 cổ phiếu ngân hàng Nổi bật

Gánh nặng lãi vay vẫn đè nặng kết quả kinh doanh, Hòa Bình (HBC) thoát lỗ nhờ đâu?

Gánh nặng lãi vay vẫn đè nặng kết quả kinh doanh, Hòa Bình (HBC) thoát lỗ nhờ đâu?

00:07 , 07/02/2026
Quỹ đầu tư quốc gia sẽ hoạt động như thế nào?

Quỹ đầu tư quốc gia sẽ hoạt động như thế nào?

00:04 , 07/02/2026
VNDirect: VN-Index nhiều khả năng tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh

VNDirect: VN-Index nhiều khả năng tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh

00:01 , 07/02/2026
Haxaco tiếp tục trình cổ đông phương án bán khu đất hơn 6.200 m2 tại TP.HCM

Haxaco tiếp tục trình cổ đông phương án bán khu đất hơn 6.200 m2 tại TP.HCM

18:35 , 06/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên