Khối ngoại bán ròng đột biến hơn 6.000 tỷ đồng tuần đầu tháng 2, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán có một tuần giao dịch nhiều biến động. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần thị trường ghi nhận sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán khi đã có lúc đánh mất mốc điểm 1.800. Trong phiên giao dịch sau đó, áp lực bán ròng của khối ngoại ngày một gia tăng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán rồi lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác khiến chỉ số tiếp tục chịu áp lực giảm điểm và đánh mất mốc hỗ trợ cứng 1.780 trong phiên giao dịch cuối tuần. Kết tuần, VN-Index giảm 73,55 điểm (-4,02%) so với tuần trước đó và đóng cửa tại 1.755,49 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi "xả hàng" mạnh, tâm điểm trong những phiên đầu tuần với giá trị hàng nghìn tỷ. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 6.112 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6.215 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 113 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 10 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê giao dịch của khối ngoại cho thấy dòng tiền có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Ở chiều mua ròng, HPG nổi bật tuyệt đối với giá trị lên tới 1.297 tỷ đồng, trở thành tâm điểm hút vốn ngoại trong phiên. Theo sau là MBB (673 tỷ đồng) và BSR (363 tỷ đồng). Một số mã quen thuộc khác cũng được gom tích cực gồm STB (304 tỷ đồng) và VNM (284 tỷ đồng).

Trái lại, áp lực bán ròng tập trung dày đặc tại nhóm vốn hóa lớn. VIC bị bán mạnh nhất với 1.798 tỷ đồng, tiếp đến là FPT (-1.621 tỷ đồng) và VCB (-1.229 tỷ đồng). Dòng tiền ngoại cũng rút mạnh khỏi VHM (-892 tỷ đồng) và ACB (-722 tỷ đồng). Các cổ phiếu bán lẻ và tài chính như VRE (-450 tỷ đồng), PNJ (-430 tỷ đồng), VPB (-278 tỷ đồng), SSI (-261 tỷ đồng) và MWG (-253 tỷ đồng) cũng chịu chung xu hướng xả ròng.