Việt Nam có hơn 34 triệu ví điện tử đang hoạt động

Tại hội thảo "Tương lai của Trung gian thanh toán tại Việt Nam" mới đây, ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, theo dữ liệu về kết quả phát triển Mobile-Money trong tháng 6/2024 từ NHNN, Việt Nam đã đạt 9,13 triệu tài khoản Mobile-Money, 11.885 điểm kinh doanh được thiết lập, 275.575 đơn vị chấp nhận thanh toán và 128 triệu giao dịch trị giá 4.782 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng thanh toán qua QR Code tăng 104,23% về số lượng và 99,57% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Dũng cũng đề cập tới hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Cụ thể, có 50 tổ chức trung gian thanh toán thì có tới 48 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử. Tính đến ngày 30/6/2024, hơn 34 triệu ví điện tử đang hoạt động (chiếm 59% trong tổng số 58 triệu ví điện tử đã kích hoạt).

Ngoài ra, đối với các quy định mới trong lĩnh vực trung gian thanh toán (TGTT), Chính phủ đã ban hành: Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán; Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng; Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT; Thông tư 41/2024/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT.

Các các văn bản quy phạm pháp luật này đã định nghĩa, phân loại lại dịch vụ TGTT, tạo cơ chế cho việc cấp phép thêm các tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử.

Đồng thời, quy định ví điện tử là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và các quy trình liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT theo hướng minh bạch, rõ ràng, đơn giản hóa hơn; góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường an toàn bảo mật, phòng chống lừa đảo gian lận.

Cũng tại hội thảo này, đại diện Napas cung cấp thêm một số thông tin cho thấy thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo đó, thị trường thanh toán tại Việt Nam năm 2023 có số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 3,5 tỷ giao dịch, với tổng giá trị lên tới hơn 66 triệu tỷ đồng. Số lượng giao dịch qua QR Code đạt khoảng 183 triệu giao dịch, tăng trưởng mạnh mẽ 170% so với năm 2022. Tổng giá trị giao dịch qua QR Code đạt khoảng 116 nghìn tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2022. Giao dịch thanh toán trực tuyến (Ecom) đạt khoảng 210 triệu giao dịch, tăng trưởng 15% so với 2022. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 150 nghìn tỷ đồng. 145,79 triệu thẻ đang lưu hành với tổng doanh số thanh toán thẻ năm 2023 đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với 2022.