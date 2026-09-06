Việt Nam có một sân vận động gần 70 năm tuổi được ví như “chảo lửa”, nhận đầu tư 65 tỷ đồng để “lột xác”: Sức chứa 30.000 chỗ ngồi, sắp được nâng tầm quốc tế

Tối 5/9, Hải Phòng tiếp đón Ninh Bình trong trận đấu thuộc vòng khai màn LPBank V.League 1-2026/27.

Cuộc đối đầu mang đến nhiều dấu ấn khi HLV Chu Đình Nghiêm trở lại dẫn dắt Ninh Bình đối đầu với đội bóng mà ông từng có nhiều năm gắn bó. Bước vào mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu cùng lực lượng được tăng cường, Ninh Bình FC còn nhận được sự tiếp lửa của hơn 1.000 cổ động viên di chuyển tới Hải Phòng.

Hình ảnh sân vận động Lạch Tray gây ấn tượng trong trận Hải Phòng gặp Ninh Bình tại vòng khai màn LPBank V.League 1. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Bên cạnh diễn biến trên sân, cuộc đối đầu cũng một lần nữa đưa sân vận động Lạch Tray trở thành tâm điểm, với diện mạo hiện đại tương xứng quy mô của một trong những sân vận động hàng đầu Việt Nam.

Sân vận động quy mô hàng đầu cả nước

Sân vận động Lạch Tray được xây dựng từ năm 1957 trên nền một sân Quần Ngựa cũ và đưa vào sử dụng từ năm 1958. Đến nay, công trình đã có gần 70 năm lịch sử, gắn với nhiều giai đoạn phát triển của thể thao và bóng đá Hải Phòng.

Trong suốt quá trình tồn tại, sân đã trải qua nhiều đợt cải tạo, sửa chữa. Mới đây nhất, sân vận động Lạch Tray được đầu tư 65 tỷ đồng để nâng cấp toàn diện từ bảng điện tử, dàn đèn, khán đài phòng chức năng đến hệ thống tiện ích vào năm 2021. Mặt cỏ đã được thay mới bằng loại cỏ bermuda nhập từ Mỹ, được chăm sóc định kỳ trong tuần.

Sân vận động Lạch Tray có lịch sử lâu đời, quy mô hàng đầu Việt Nam. (Ảnh: CLB Hải Phòng, Báo Hải Phòng)

Hình ảnh sân Lạch Tray xuất hiện trên truyền thông Thái Lan (Ảnh: FAT).

Nhờ đó, sân Lạch Tray "lột xác" hoàn toàn. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2024, Lạch Tray nằm trong nhóm 5 sân có điều kiện thi đấu tốt nhất khu vực phía Bắc. Hiện sân có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi, thuộc nhóm những sân vận động có quy mô hàng đầu Việt Nam.

Niềm tự hào bóng đá thành phố Cảng

Với vị trí nằm ở khu vực trung tâm Hải Phòng, Lạch Tray từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc của người hâm mộ bóng đá đất Cảng.

Không chỉ gây chú ý bởi lịch sử và quy mô, Lạch Tray còn nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài. Mỗi khi đội chủ nhà thi đấu, tiếng trống, tiếng hò reo cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả khiến nơi đây được giới bóng đá và người hâm mộ ví như một “chảo lửa”. Lợi thế sân nhà từng nhiều lần trở thành điểm tựa quan trọng của Hải Phòng.

CLB Hải Phòng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ CĐV khi thi đấu trên sân nhà. (Ảnh: CLB Hải Phòng)

Không chỉ phục vụ các trận đấu của CLB Hải Phòng, sân Lạch Tray từng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế. Đây từng là địa điểm được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lựa chọn đăng cai các giải trẻ, bóng đá nữ SEA Games, đặc biệt là các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Đáng chú ý, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan tối 12/8/2025 đã thu hút 25.000 khán giả tới sân, qua đó lập kỷ lục về lượng người theo dõi một trận bóng đá nữ tại Đông Nam Á trong vòng 20 năm.

Chuyên trang ASEAN Football nhận định đây là trận đấu bóng đá nữ có lượng khán giả đông nhất khu vực trong suốt hai thập kỷ qua. Theo trang này, kỷ lục trước đó cũng được thiết lập tại sân Lạch Tray trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 22 năm 2003 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar, với khoảng 30.000 khán giả.

25.000 khán giả có mặt trên sân Lạch Tray trong trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan (Ảnh: VFF).

Sức hút của trận đấu cũng nhận được sự chú ý từ truyền thông Thái Lan. Tờ Siam Sport đánh giá lượng người hâm mộ đổ tới sân theo dõi cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đã tạo nên một trong những trận đấu có số lượng khán giả cao nhất từ trước đến nay.

Sau gần 70 năm hoạt động, Lạch Tray tiếp tục nằm trong định hướng đầu tư hạ tầng thể thao của Hải Phòng. Theo kết quả xây dựng Đề án phát triển thể dục, thể thao thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Sân vận động Lạch Tray sẽ được nâng cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế.