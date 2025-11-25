Việt Nam dẫn đầu ASEAN ở một chỉ số không ai nghĩ tới

Ảnh minh họa

Theo báo cáo thường niên Kinh Tế Số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) lần thứ mười do Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố, nền kinh tế số Việt Nam được dự báo đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 2025. Với mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam trở thành nền kinh tế số với tốc độ phát triển nhanh thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Xu hướng tăng trưởng hai chữ số ở các lĩnh vực trọng điểm

Tất cả các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế số đều ghi nhận tăng trưởng ở mức hai chữ số. Thương mại điện tử tiếp tục là ngành đóng góp lớn nhất vào tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam, chiếm hai phần ba tổng quy mô nền kinh tế số và được dự báo tăng 17%, đạt 25 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Động lực phát triển của nền kinh tế số không chỉ đến từ thương mại điện tử. Lĩnh vực Vận tải và Giao đồ ăn tiếp tục là nhóm có tổng giá trị hàng hóa tăng nhanh nhất tại Việt Nam, với dự báo tăng 20% và đạt 5 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam cũng đang chứng kiến tốc độ nhanh chóng trong việc chuyển đổi sang xe điện (EV) nhờ các ưu đãi của Chính phủ và nhu cầu từ các nền tảng vận chuyển.

Nội dung nghe nhìn trực tuyến đang chứng kiến sự tăng tốc mạnh mẽ so với các năm trước, dự báo tăng trưởng hơn 16% và đạt quy mô 6 tỷ USD.

Lĩnh vực này bao gồm Quảng cáo, Trò chơi điện tử, Video theo yêu cầu (các dịch vụ xem video trực tuyến cho phép người dùng chọn và xem mọi nội dung nào vào bất kỳ thời điểm nào), và Âm nhạc theo yêu cầu (các nền tảng nghe nhạc trực tuyến cho phép người dùng phát bài hát tùy chọn).

Một động lực tăng trưởng quan trọng đến từ ngành Trò chơi điện tử, trong đó Việt Nam đóng góp đáng kể khi có tới ba nhà phát triển game lọt vào top 15 toàn cầu về lượt tải xuống.

Mảng du lịch trực tuyến được dự báo tăng 16%, đạt 4 tỷ USD. Ngành du lịch hiện là một trong những trụ cột kinh tế của Việt Nam, với mức tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2024 kéo dài sang 2025. Nhờ chính sách thị thực thuận lợi cùng chiến lược quảng bá quốc tế, thành tích ấn tượng này phản ánh cả sự phục hồi của lượng khách quốc tế, đặc biệt là từ thị trường Châu Á và Châu Âu, và sự vững vàng của phân khúc du lịch nội địa.

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI của người tiêu dùng, niềm tin vào AI và các chỉ số nâng cao kỹ năng khác

Việt Nam đã khẳng định vị trí dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng và niềm tin của người dùng đối với AI. Điều này được phản ánh qua ba chỉ số then chốt: 81% người dùng tương tác với các công cụ và tính năng AI hằng ngày; 83% tham gia các hoạt động học tập và nâng cao kỹ năng về AI; và đặc biệt, 96% sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập dữ liệu với các tác nhân AI.

Mức độ người dùng tương tác với AI đang thể hiện rõ tác động về mặt thương mại khi doanh thu từ các ứng dụng tích hợp AI đã tăng 78% trong vòng một năm, tính đến hết nửa đầu năm 2025. Người dùng tìm đến AI chủ yếu với ba động lực chính: tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm và so sánh thông tin (44%); nhận hỗ trợ khách hàng 24/7 (35%); và tiết kiệm chi phí thông qua các chính sách ưu đãi tốt hơn (30%).

Về nguồn vốn, Việt Nam hiện có hơn 40 doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) AI đang hoạt động, thị trường cũng ghi nhận 123 triệu USD vốn đầu tư tư nhân vào AI trong năm qua. Con số này chiếm 5% tổng giá trị đầu tư AI của toàn khu vực trong cùng giai đoạn. Ngoài ra, 79% nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ, AI và công nghệ chuyên sâu (deep tech).

“Nền kinh tế số Việt Nam đang thể hiện sức bật mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi việc người dùng tiếp cận và ứng dụng AI trong đời sống lẫn công việc một cách hiệu quả,” ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, cho biết. “Việc có tới 81% người dùng tương tác với các công cụ AI hàng ngày cho thấy môi trường số tại Việt Nam đang ngày càng trở nên năng động và có tính thích nghi cao, bắt kịp xu hướng hiện đại. Với tốc độ tăng trưởng tích cực của nền kinh tế số và mức độ ứng dụng AI cao nhất khu vực, Việt Nam đã và đang trở thành một trong những thị trường quan trọng bậc nhất trong tiến trình phát triển công nghệ số của Đông Nam Á, góp phần nâng cao năng suất và tạo thêm giá trị cho nhiều lĩnh vực.”

Tài chính số và video thương mại: Những động lực mới thúc đẩy tăng trưởng toàn diện

Lĩnh vực Dịch vụ Tài chính Số (Digital Financial Services – DFS) tại Việt Nam đang trở thành một trong những mảng tăng trưởng quan trọng, được thúc đẩy bởi chủ trương đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt của Chính phủ. Tổng giá trị giao dịch qua các hình thức thanh toán số được dự báo đạt 178 tỷ USD vào năm 2025, phản ánh mức độ chuyển đổi sang các nền tảng số ngày càng phổ biến trên thị trường.

Trong lĩnh vực Dịch vụ Tài chính Số (DFS), các dịch vụ cho vay trực tuyến đang có đà phát triển rõ rệt, được xếp là phân khúc tài chính tăng nhanh thứ hai trong khu vực với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt mức 22% trong giai đoạn 2024–2025.

Việc tài chính số được sử dụng rộng rãi đang nhận được sự hỗ trợ lớn từ chính sách và hạ tầng của Nhà nước. Việt Nam đã triển khai định danh điện tử cho toàn bộ người dân, giúp việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến trở nên thuận tiện hơn.

Hiện cả nước có khoảng 30 triệu tài khoản ví điện tử đang hoạt động, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và thanh toán qua VietQR. Từ đó, hướng tới mục tiêu 80% giao dịch thương mại điện tử không dùng tiền mặt vào năm 2030. Ngoài ra, hệ thống thanh toán QR cũng đã tương thích với Thái Lan và Campuchia, mở ra thêm nhiều cơ hội cho giao thương và du lịch giữa các quốc gia.

Video thương mại tại Việt Nam đang trở thành một trong những động lực nổi bật của tăng trưởng số, với quy mô và tốc độ tăng trưởng xếp thứ hai của khu vực Đông Nam Á. Số lượng giao dịch và số lượng nhà bán hàng cùng tăng 60% so với cùng kỳ, cho thấy người tiêu dùng nhanh chóng đón nhận hình thức mua sắm thông qua video và nội dung thương mại.

Trong cùng giai đoạn, video thương mại đã tạo ra 1,3 tỷ giao dịch cùng 650 nghìn người bán hàng, phản ánh quy mô thị trường ngày càng mở rộng. Đà tăng trưởng mạnh này cho thấy thương mại qua video đang trở thành một hướng phát triển quan trọng của nền kinh tế số, tạo thêm cơ hội kinh doanh và mở rộng mô hình cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước.

“ Nền kinh tế số Đông Nam Á đã cho thấy tốc độ tăng trưởng vượt bậc và khả năng phục hồi đầy ấn tượng, duy trì vững chắc đà phát triển bất chấp tâm lý thận trọng của giới đầu tư và những biến động của kinh tế vĩ mô trong một thập kỷ qua. Trong bối cảnh chung của toàn khu vực, Việt Nam nổi lên như một trong những thị trường năng động nhất, dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI và niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời duy trì sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các lĩnh vực khác như thương mại điện tử, dịch vụ tài chính số và mua sắm qua video với mức tăng trưởng ấn tượng 60% so với cùng kỳ. Với quy mô nền kinh tế số dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025, Việt Nam đang cho thấy cách niềm tin và công nghệ có thể kết hợp để thúc đẩy tăng trưởng chung ở quy mô lớn. Cơ hội hiện nay thực sự nằm ở cách các doanh nghiệp tận dụng AI như một đòn bẩy để kiến tạo nên giá trị, đồng thời khéo léo cân bằng với những đặc thù về cơ cấu kinh tế tại Việt Nam, ” ông Erik Pot, Partner tại Bain & Company, nhận định.