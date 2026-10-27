Việt Nam đang xây siêu hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 tiếng còn 20 phút, do DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Được khởi công ngày 1/7/2026, dự án đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu là một trong những công trình giao thông quy mô lớn tại TP.HCM, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng. Dự án do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, hướng tới hình thành tuyến giao thông trực tiếp qua vịnh Gành Rái, kết nối khu vực phía Nam TP.HCM với Vũng Tàu.

Toàn tuyến dài khoảng 14,06 km, điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh – Long Hòa, thuộc khu đô thị Vinhomes Green Paradise ở xã Cần Giờ; điểm cuối kết nối với đường 30 Tháng 4 tại khu vực Vũng Tàu trước đây. Tuyến được quy hoạch 6 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h.

Điểm nổi bật của dự án là kết cấu kết hợp cầu vượt biển và hầm dìm dưới đáy biển. Trong tổng chiều dài tuyến, phần cầu vượt biển dài hơn 8 km, phần hầm gần 3,9 km, trong đó khoảng 3 km là hầm dìm, cùng các đoạn đường dẫn ở hai đầu.

Thiết kế này đặt ra yêu cầu kỹ thuật phức tạp khi công trình vừa phải đáp ứng nhu cầu lưu thông đường bộ, vừa bảo đảm hoạt động của luồng hàng hải qua vịnh Gành Rái. Đây là khu vực có hoạt động vận tải biển và kết nối với hệ thống cảng lớn của vùng Đông Nam Bộ. Vì vậy, phương án cầu – hầm phải tính toán đồng bộ các yếu tố về tĩnh không thông thuyền, an toàn hàng hải và điều kiện khai thác lâu dài.

Hai cửa hầm tạo hình đóa sen khổng lồ giữa biển

Một điểm nhấn đáng chú ý của dự án là thiết kế kiến trúc tại hai cửa hầm. Theo phối cảnh được giới thiệu, các cửa hầm được tạo hình mô phỏng những đóa sen khổng lồ vươn lên giữa đại dương, tạo dấu ấn cảnh quan riêng cho tuyến giao thông vượt biển. Các cấu phần kiến trúc được thiết kế cách điệu, hướng tới sự đồng bộ về hình thức giữa hai đầu tuyến.

Khu vực cửa hầm dự kiến bố trí các tiện ích như trạm dừng nghỉ sinh thái, trạm sạc xe điện, bãi đỗ xe, khu ẩm thực, nhà dịch vụ cùng không gian cảnh quan và đường dạo. Theo định hướng thiết kế, khu vực này không chỉ phục vụ nhu cầu của người tham gia giao thông mà còn có thể trở thành điểm nhấn kiến trúc trên tuyến ven biển.

Về kết cấu, phần hầm vượt biển được nghiên cứu theo phương án hai ống hầm, mỗi ống rộng khoảng 15,1 m, tổng chiều rộng khoảng 30,2 m. Với phương án hầm dìm, các đốt hầm được chế tạo riêng, sau đó vận chuyển đến vị trí xây dựng, hạ xuống rãnh đã chuẩn bị dưới đáy biển và liên kết thành tuyến hầm hoàn chỉnh.

Giải pháp này đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình chế tạo, vận chuyển, định vị và lắp đặt các đốt hầm, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ khả năng chống thấm và độ ổn định của kết cấu. Đây cũng là một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất của toàn dự án.

Hướng tới hoàn thành năm 2029, nghiên cứu kết nối sân bay Vũng Tàu

Theo kế hoạch được công bố trước đó, dự án hướng tới hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029.

Một diễn biến đáng chú ý khác là phương án mở rộng kết nối giao thông ở phía Vũng Tàu. Mới đây, TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng, về việc cho ý kiến về kế hoạch khai thác sân bay Vũng Tàu, phục vụ nghiên cứu phương án kết nối tuyến đường dẫn với công trình vượt biển.

Theo hướng nghiên cứu, sau khi kết thúc tại nút giao đường 30 Tháng 4, tuyến Sao Mai – Bến Đình có thể được kéo dài đến đường ven biển theo quy hoạch, đồng thời kết nối với các trục 2 Tháng 9 và 3 Tháng 2. Hướng tuyến cũng được nghiên cứu đi qua khu vực sân bay Vũng Tàu hiện hữu.

Phương án này nhằm phân bổ lưu lượng giao thông hợp lý hơn, giảm áp lực lên đường 30 Tháng 4 và tăng khả năng kết nối giữa tuyến vượt biển với mạng lưới giao thông khu vực.

Khi hoàn thành, đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực từ 90 - 120 phút xuống còn khoảng 10 - 20 phút. Công trình cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho du lịch biển, vận tải hàng hóa và logistics, đồng thời tăng cường kết nối giữa các khu đô thị, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển trong vùng.



