Việt Nam hiện có khoảng 71 ngàn doanh nghiệp công nghệ số

Do bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, sản lượng xuất khẩu các tháng đầu năm đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu công nghiệp CNTT 03 tháng đầu năm 2023 ước đạt 32,8 tỷ USD giảm 03% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng - điện tử ước đạt khoảng 26,6 tỷ USD giảm 9,5% so với cùng kỳ.

Với nhiệm vụ Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và cơ sở dữ liệu công nghiệp ICT Make in Viet Nam, hiện giờ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2023, Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển 75.000 doanh nghiệp công nghệ số; Nghiên cứu xây dựng CSDL về sản phẩm công nghệ. Rà soát, cập nhật thông tin số liệu của Top doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ phần mềm đang thực sự hoạt động.

Hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển thị trường nước ngoài cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và tuyên truyền phát triển công nghiệp công nghệ số.

Tại Hội nghị Khai thác thị trường quốc tế và Chính sách thuế đối với lĩnh vực sáng tạo nội dung số do Liên minh Sáng tạo Nội dung số - DCCA (thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam) phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức cuối tháng 3 vừa qua, đại diện Bộ TT&TT đã giới thiệu các cơ hội về đầu tư quốc tế và chính sách hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các doanh nghiệp nội dung số đi ra nước ngoài.

Những chương trình đầu tư nước ngoài hấp dẫn, là cầu nối quý giá đưa những sản phẩm nội dung “Make in Vietnam” vươn ra thị trường quốc tế nhiều hơn nữa. Được biết, để hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho doanh nghiệp, Bộ TT&TT đã thành lập Tổ Tư vấn, gồm đại diện của các Bộ, ngành liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, đại diện một số Hiệp hội chuyên ngành và một số tập đoàn, doanh nghiệp đã có kinh nghiệm đi ra thế giới.

Tổ tư vấn sẽ tập trung hỗ trợ cung cấp thông tin, tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư kinh doanh, kết nối doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài, hỗ trợ xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh tại nước ngoài.