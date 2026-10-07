Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới làm được điều này, sẵn sàng đi trước một bước trong kỷ nguyên AI

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Chiều 1/10, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, cho biết liên quan đến các nội dung được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn biến phức tạp trên các nền tảng ở Việt Nam.

Hiện nay, Cục An ninh mạng đã làm việc với các nền tảng xuyên biên giới và yêu cầu phải có giải pháp cụ thể đối với tình hình sử dụng AI.

Đại diện Cục An ninh mạng cho biết thêm, hiện các nền tảng đã xây dựng giải pháp xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến AI. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà các nền tảng xuyên biên giới áp dụng công nghệ AI để xử lý tin giả, tin sai sự thật, hình ảnh, video, clip liên quan đến AI.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, cần có quá trình để xác định hiệu quả, bởi AI phải có quá trình học, tiếp cận với công nghệ, giải pháp và tình hình thực tế.

Bên cạnh việc xử lý các nội dung do AI tạo ra, Cục An ninh mạng phối hợp với công an các địa phương xác minh những tài khoản, cá nhân quản trị và người có hành vi đăng tải nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Với các trường hợp liên quan đến tài khoản hoặc cá nhân ở nước ngoài, cơ quan chức năng yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phối hợp chặn, gỡ nội dung.

Trước đó, cuối tháng 7/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai Chiến dịch TinAI với thông điệp "Kiểm trước tin sau", nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ tin giả và nội dung sai lệch được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo.

Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ tạo sinh đang khiến việc sản xuất hình ảnh, âm thanh và video trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh những ứng dụng tích cực, công nghệ này cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với việc xác thực nguồn tin, nhận diện nội dung giả mạo và trách nhiệm của các nền tảng trong kiểm soát nội dung trên môi trường số.