Việt Nam nắm trong tay "kho báu" lớn hơn cả Mỹ, ông lớn Hàn Quốc ngỏ ý đầu tư mạnh, Bộ trưởng Bộ Công thương hồi đáp ra sao?

POSCO là một công ty đa quốc gia chuyên về sản xuất thép, năng lượng, linh kiện và thiết bị ô tô, cơ sở hạ tầng công nghiệp, pin và các ngành khác. Tại Việt Nam, tập đoàn POSCO bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 1991, với tổng vốn đầu tư đến nay là 2 tỷ USD. Hiện nay, POSCO đang vận hành 4 công ty liên quan đến thép và 2 văn phòng giao dịch tại Việt Nam.

Theo đó, tại cuộc tiếp và làm việc, Chủ tịch Posco International đánh giá cao tiềm năng phát triển ngành năng lượng tại Việt Nam cũng như việc Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện các quy hoạch, chính sách tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, trong đó có Quy hoạch Điện VIII sửa đổi. Với năng lực cũng như tiềm năng đầu tư của Tập đoàn, Chủ tịch Posco International cho biết, Posco mong muốn tham gia đầu tư mạnh mẽ để sớm đưa các dự án nhiệt điện LNG của Việt Nam vào vận hành.

Ngoài ra, ông Lee Kye-In cũng thông tin, Posco International sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp cốt lõi là động cơ xe điện, bao gồm sản xuất và xuất khẩu nam châm vĩnh cửu, cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu.

Đồng thời khẳng định, Posco International tự tin với việc làm chủ công nghệ phân tách, tinh chế các chất trong đất hiếm, Tập đoàn có đủ khả năng hợp tác sâu với các doanh nghiệp Việt Nam trong khai thác, phân loại, tinh chế đất hiếm, tạo ra sản phẩm là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nam châm vĩnh cửu.

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông Lee Kye-In, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Posco International. Ảnh: Báo Công thương

Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Posco tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận các dự án đầu tư của Posco tại Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển ngành công nghiệp thép của Việt Nam, trong đó có xuất khẩu mặt hàng này. Bộ trưởng hoan nghênh mong muốn mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực điện khí, chế biến đất hiếm... đồng thời, khẳng định Việt Nam có nhu cầu thu hút đầu tư trong các lĩnh vực Posco có thế mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2025 Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,3 - 8,5%, tạo đà tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo, do đó có nhu cầu năng lượng rất lớn, gấp 3 lần công suất hiện nay. Trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ chú trọng phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch như khí thiên nhiên, khí hoá lỏng, điện hạt nhân... cũng như phát triển công nghệ lưu trữ, truyền tải điện.

Cảm ơn những chia sẻ từ Bộ trưởng, lãnh đạo Posco International cho rằng, trong thời gian tới, Posco International sẽ nâng cao năng lực, khảo sát kỹ lưỡng, tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Công Thương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bởi thành công của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cùng là thành công chung của Việt Nam.