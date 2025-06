Việt Nam sắp có khu thương mại tự do 16 tỷ USD, kết nối công trình trọng điểm quốc gia

Theo đề án, khu thương mại tự do dự kiến được xây dựng gần sân bay Long Thành. Ảnh: AL

Khu thương mại tự do này dự kiến được xây dựng gần sân bay Long Thành, một trong những công trình trọng điểm ở Việt Nam hiện nay. Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000 ha và có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng.

Thông tin này được UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra vào sáng 27/6 tại hội thảo "Khu thương mại tự do tại Đồng Nai – Động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới, cất cánh cùng sân bay Long Thành".

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã giao Sở Tài chính xây dựng đề án. Hiện nay, Sở Tài chính cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã hoàn chỉnh đề án và tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia trước khi trình Chính phủ.

Theo Sở Tài chính, dự toán kinh phí để xây dựng khu thương mại tự do là khoảng 16 tỷ USD, với diện tích gần 8.300 ha.

Theo đó, khu thương mại tự do sẽ có 4 khu chức năng chính, bao gồm khu sản xuất (3.095 ha), khu chức năng logistics (2.244 ha), khu tài chính, thương mại - dịch vụ (1.500 ha), khu nghiên cứu đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số (1.419 ha). Giai đoạn 1 dự kiến được thực hiện trong 5 năm, trên diện tích 3.700 ha với kinh phí hơn 9,2 tỷ USD.

Khu thương mại tự do 16 tỷ USD sẽ kết nối nhiều công trình quan trọng

Khu thương mại tự do 16 tỷ USD ở Đồng Nai sẽ kết nối với sân bay, cảng biển… Ảnh minh họa

Theo đề án, khu thương mại tự do sẽ kết nối trực tiếp sân bay Long Thành và cảng Phước An, tạo thành chuỗi logistics đa phương thức, giúp tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Dự án này được kỳ vọng tạo động lực mới cho tăng trưởng GRDP của tỉnh Đồng Nai, thu hút đầu tư quốc tế, tạo việc làm với thu nhập cao... Ngoài ra, mục tiêu của khu thương mại tự do này là kết nối với Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ của TP HCM để hình thành một siêu khu thương mại tự do với cơ chế chính sách đồng bộ và vượt trội để có thể cạnh tranh được với khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, tỉnh Đồng Nai sẽ lựa chọn 18 ngành nghề trong khu thương mại, bao gồm logistics số, điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin, dược phẩm, chế biến thực phẩm, đào tạo nhân lực...

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đây là khu thương mại tự do đầu tiên tích hợp đầy đủ cả hệ sinh thái sản xuất, logistics sân bay - cảng biển, thương mại tài chính và công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh việc chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, chính sách thuế và đất đai, tỉnh Đồng Nai cũng lưu ý chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để thúc đẩy liên kết vùng, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là giao thông và logistics... Cụ thể, xây dựng chiến lược phát triển và kết nối với Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, xây dựng khu thương mại tự do kết nối với trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM để giúp doanh nghiệp trong khu thương mại tự do tiếp cận dễ dàng dịch vụ tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, sự kết hợp giữa khu thương mại tự do tại Đồng Nai với trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo ra môi trường hấp dẫn để thu hút các chuyên gia và nhân tài hàng đầu tại doanh nghiệp đa quốc gia.

Đặc biệt, đề án trên còn đề xuất xây dựng "Trung tâm giao dịch vàng quốc tế" tại Đồng Nai; cũng như kiến nghị xem xét áp dụng cơ chế của trung tâm tài chính quốc tế TP HCM cho khu thương mại tự do Đồng Nai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các giao dịch thanh toán, chuyển đổi ngoại tệ và luân chuyển dòng vốn với thị trường quốc tế.