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Việt Nam sắp có tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh gần 940ha ở khu vực quanh hồ trên núi Bò Lạc

| | Bất động sản

Việt Nam sắp có tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh gần 940ha ở khu vực quanh hồ trên núi Bò Lạc

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Bò Lạc, xã Tam Sơn với quy mô hơn 939ha.

Khu vực được định hướng phát triển thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ đồng bộ, kết hợp bảo tồn cảnh quan hồ chứa.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch nằm xung quanh hồ Bò Lạc, bao gồm cả diện tích mặt nước, thuộc địa bàn xã Tam Sơn (trước đây gồm các xã Tân Lập, Nhạo Sơn, Đồng Quế và Phương Khoan của huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Phạm vi quy hoạch có phía Đông giáp đất nông, lâm nghiệp và khu dân cư xã Lập Thạch; phía Tây giáp đất nông, lâm nghiệp và khu dân cư xã Hải Lựu; phía Nam giáp đất nông nghiệp, lâm nghiệp và khu dân cư hiện trạng; phía Bắc giáp khu lâm nghiệp núi Sáng và một phần xã Yên Lãng.

Đồ án có quy mô khoảng 939,06ha, quy mô dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng 7.500 người.

Theo quy hoạch, khu vực hồ Bò Lạc sẽ được phát triển thành khu du lịch, dịch vụ kết hợp các chức năng nhà ở và công trình công cộng, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và dịch vụ, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy hoạch chia khu vực phát triển thành nhiều không gian chức năng theo cao độ địa hình.

Tại khu vực có cao độ trên +90m, phía Đông hồ Bò Lạc được quy hoạch là khu du lịch tâm linh với điểm nhấn là Thiền viện Tuệ Đức. Khu vực này hướng đến phát triển loại hình du lịch văn hóa - tâm linh, kết hợp tham quan, trải nghiệm không gian tín ngưỡng và các giá trị truyền thống.

Ở khu vực từ cao độ +54,2m đến +90m, phía Đông Bắc hồ Bò Lạc được định hướng phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Tại đây sẽ bố trí các khu lưu trú trung và dài hạn cùng hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, khu resort, khu thiền, chăm sóc sức khỏe và các công trình vui chơi giải trí phục vụ du khách.

Đối với khu vực dưới cao độ +54,2m, quy hoạch tiếp tục duy trì chức năng bảo vệ công trình thủy lợi hồ Bò Lạc. Phần mặt nước được sử dụng cho mục đích thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và hành lang cây xanh bảo vệ hồ chứa.

Khu vực đập hồ Bò Lạc tiếp tục đảm bảo hành lang an toàn theo quy định của Luật Thủy lợi. Một phần khu vực hạ lưu hồ được quy hoạch phát triển sân golf, đồng thời đóng vai trò là không gian cảnh quan và cửa ngõ của toàn khu du lịch.

Việc phê duyệt quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư các dự án du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ tại hồ Bò Lạc, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan tự nhiên của khu vực, góp phần hình thành thêm sản phẩm du lịch mới cho tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Lan

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