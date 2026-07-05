‘Vượt mưa’ đưa cầu hơn 3.800 tỷ đồng vượt sông Hậu về đích đúng hạn

Ông Huỳnh Văn Lung - Chỉ huy phó công trường trụ chính B23 của cầu Đại Ngãi 1, cho biết, mùa mưa nên công tác thi công gặp không ít trở ngại, nhưng nhà thầu cùng anh em công nhân đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó với thời tiết, bám sát tiến độ đề ra.