Hàng ngàn căn hộ chung cư, nhà liền kề được cấp sổ

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương (cũ), để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tại buổi làm việc, Tổ Công tác đã xem xét 6 dự án, trong đó có 3 dự án thuộc Tập đoàn Bcons với quy mô hơn 2.500 căn hộ, nhà liên kế được đồng ý cấp giấy chứng nhận.

Cụ thể, dự án chung cư Lê Trọng Tấn ở phường Dĩ An, do Công ty CP Bất động sản Bcons PS làm chủ đầu tư. Quy mô diện tích khu đất 3.820 m2, tổng số 522 căn hộ. Dự án đã được nghiệm thu công trình, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

3 dự án thuộc Tập đoàn Bcons với quy mô hơn 2.500 căn hộ, nhà liên kế được đồng ý cấp giấy chứng nhận.

Dự án khu phức hợp dịch vụ chung cư Bcons ở phường Đông Hòa, do Công ty CP Bất động sản Bcons Land làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 24.254 m2, cao 27 tầng với 1.951 căn, 22 căn nhà liên kế. Dự án đã được nghiệm thu công trình, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, đã đưa vào sử dụng từ tháng 12/2025.

Dự án tiếp theo là khu nhà ở Phát Khang ở phường Đông Hòa, do Công ty CP Bất động sản Bcons Homes làm chủ đầu tư, với quy mô 115 căn nhà liên kế.

Sau khi nghe ý kiến từ đại diện chủ đầu tư đối với 3 dự án nói trên cùng ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận tại các dự án nói trên và yêu cầu công ty cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), cùng với hoàn thiện một số thủ tục khác trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận.

Ngoài 3 dự án nói trên, Tổ Công tác 164 cũng đã xem xét, đồng ý cấp giấy chứng nhận cho 3 dự án khác. Cụ thể, dự án khu nhà ở Hướng Dương ở phường Tân Hiệp, do Công ty CP Bất động sản Hướng Dương làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 150 căn nhà liên kế.

Dự án chung cư cao tầng Đồi Ben (BenHill) ở phường Thuận Giao, do Công ty CP Đầu tư BenHouse Việt Nam, quy mô 852 căn hộ. Dự án khu nhà ở Phước Lộc Thọ do Công ty CP Nam Việt Phát làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 38 căn nhà liên kế.