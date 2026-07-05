TPHCM thu hồi gần 6ha 'đất vàng'

UBND TPHCM vừa có quyết định thu hồi khu đất hơn 5,6 ha nằm tại số 561 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc của Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2 - mã chứng khoán: VSF).

Khu đất này được Nhà nước cho Vinafood 2 thuê theo hợp đồng ký ngày 6/2/2014. Theo UBND TPHCM, việc thu hồi được thực hiện do doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

Theo quyết định, Vinafood 2 có trách nhiệm bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất TPHCM để tiếp nhận, quản lý và đề xuất phương án xử lý theo quy định.

UBND TPHCM giao cơ quan thuế kiểm tra, xác định và truy thu tiền thuê đất còn thiếu (nếu có) đến thời điểm ban hành quyết định thu hồi. Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phải thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê đất, cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Khu đất 561 Kinh Dương Vương có nguồn gốc là nhà máy xay xát Cửu Long, được điều chuyển về Vinafood 2 quản lý từ năm 2005. Năm 2008, UBND TPHCM chấp thuận chuyển mục đích sử dụng khu đất để xây dựng cao ốc chung cư kết hợp trung tâm thương mại. Công ty CP Đầu tư Phát triển Cửu Long là chủ đầu tư dự án.

Khu đất hơn 5,6 ha nằm tại số 561 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Vinafood 2 cho thấy, VSF sở hữu 25% vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Cửu Long, với khoản đầu tư gần 21 tỷ đồng. Tháng 11/2015, Vinafood 2 đã thoái toàn bộ phần vốn này, thu về 44 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2023, UBND quận Bình Tân (cũ) đề xuất UBND TPHCM xem xét chuyển đổi khu đất này thành công viên văn hóa, cây xanh nhằm phục vụ nhu cầu của người dân. Đến 2024, Thanh tra TPHCM kết luận có sai sót trong quá trình sử dụng đất và triển khai dự án.

Đáng chú ý, sau khi Vinafood 2 thoái vốn, Công ty CP Đầu tư Phát triển Cửu Long đã tăng vốn mạnh. Cụ thể, vào tháng 7/2016, Cửu Long vốn tăng từ 88 tỷ đồng lên 880 tỷ đồng. Tháng 1/2017, vốn điều lệ bất ngờ giảm còn hơn 89 tỷ đồng.

Tới tháng 10/2018, vốn điều lệ Cửu Long tăng lên lại 880 tỷ đồng. Tháng 5/2021, công ty có 2 đại diện pháp luật mới là bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Tổng Giám đốc và ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tháng 12/2023, ông Phạm Đại Nghĩa thay thế vị trí của ông Hải. Tháng 10/2024, ông Lê Ngọc Hùng thay thế vị trí của bà Ngọc.

Ông Hùng là cổ đông sáng lập và Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty CP Xây dựng San lấp Xuất nhập khẩu Phú Cường Mekong.

Đáng chú ý, ông Nghĩa từng là Giám đốc Kinh doanh, Phó giám đốc Đầu tư Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (nay là Blumarq Group - mã chứng khoán: DXG), Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Plus.

Hiện ông Nghĩa là thành viên góp vốn và Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Legacy, có trụ sở tại phường An Khánh TPHCM với ngành nghề đăng ký chính là hoạt động của các cơ sở thể thao.