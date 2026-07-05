Hà Nội cho Tập đoàn Phú Mỹ thuê thêm hơn 1,3ha đất làm dự án

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 về việc cho Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ thuê 13.390,7 m² đất (đợt 2) tại xã Phú Nghĩa để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Phú Yên, huyện Chương Mỹ (nay là xã Phú Nghĩa).

Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày UBND TP ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 14/11/2069 (50 năm kể từ ngày ký Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đông Phú Yên).

Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, trong đó: Đối phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được duyệt Tập đoàn Phú Mỹ không phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai năm 2024.

Đối với phần diện tích đất công nghiệp để kinh doanh, cho thuê lại, Tập đoàn Phú Mỹ được miễn tiền sử dụng đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất; được miễn tiền thuê đất một số năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Tổng quan cụm công nghiệp Đông Phú Yên. Ảnh: Phú Mỹ Group

Phương thức cho thuê đất là cho thuê không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại Điều 124 và Khoản 10 Điều 255 Luật Đất đai 2024. Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp xác định theo Bảng giá các loại đất, hệ số điều chỉnh giá đất hiện hành trên địa bàn TP.Hà Nội.

UBND TP giao Tập đoàn Phú Mỹ liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Thuế TP.Hà Nội, UBND xã Phú Nghĩa để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, và các Sở có liên quan; Thuế TP.Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành: kiểm tra, hướng dẫn Tập đoàn Phú Mỹ thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và UBND xã Phú Nghĩa có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Trước đó, ngày 1/3/2024, dự án Cụm công nghiệp Đông Phú Yên được khởi công. Với 41,2ha, Cụm công nghiệp được xây dựng là để phục vụ di dời, mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân tại địa phương, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cháy nổ trong khu dân cư...

Về chủ đầu tư, Phú Mỹ Group được thành lập vào tháng 5/2009, hiện do ông Chu Đức Tiến (SN 1978) là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; ông Chu Đức Lượng (SN 1969) là Chủ tịch HĐQT.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 8/2018, vốn điều lệ của Phú Mỹ Group được điều chỉnh tăng từ 450 tỷ đồng lên mức 800 tỷ đồng. Thời điểm này, ông Chu Đức Lượng nắm 90% vốn doanh nghiệp còn bà Nguyễn Thị Diệu Huyền sở hữu 5%. Bà Diệu Huyền được biết đến là vợ ông Chu Đức Lượng.

Đến tháng 4/2021, Phú Mỹ Group tiếp tục tăng vốn lên 1.509 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Theo giới thiệu trên website, tập đoàn hoạt động chính trong các lĩnh vực: Bất động sản công nghiệp, Đô thị nhà ở và Hạ tầng giao thông.

Phú Mỹ Group được biết đến là chủ đầu tư loạt dự án đình đám phía Bắc như: Cụm công nghiệp Đông Phú Yên (Hà Nội); Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội); Khu công nghiệp Hòa Phú (Bắc Ninh); Khu nhà ở Phú Mỹ (Hà Nội);...

Nói thêm về Chủ tịch Chu Đức Lượng, vị doanh nhân sinh năm 1969 không phải là cái tên xa lạ với giới đầu tư khi từng đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest từ 15/5/2020 đến 27/12/2023

Ngoài ra, ông Lượng còn là người được ủy quyền phần vốn góp 328 tỷ đồng tại Công ty TNHH Bình Phú Invest; phần vốn 366 tỷ đồng tại Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình.

Được biết, Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Nhuận Trạch nằm trên địa giới hành chính xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 256/QĐ-TTg, ngày 22/2/2022.

Khu công nghiệp Nhuận Trạch có quy mô 213,68 ha, tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: giải phóng mặt bằng, san nền, giao thông, thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, PCCC, cấp điện, hệ thống chiếu sáng, trạm xử lý nước thải…