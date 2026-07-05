Nhiều điểm mới trong hệ số điều chỉnh giá đất

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) áp dụng từ tháng 7, nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thi hành Luật Đất đai.

Theo quyết định, hệ số K nhân với bảng giá đất áp dụng cho các trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất. Cách tính mới chỉ làm tăng tiền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư có hệ số sử dụng đất theo quy hoạch từ 4 lần trở lên. Còn các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sang đất ở và không phải để đầu tư thì không tốn thêm tiền sử dụng đất so với bảng giá đất hiện nay.

Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố cũng nêu rõ các trường hợp không áp dụng bảng giá đất, trong đó có 6 trường hợp sẽ xác định giá đất cụ thể, bao gồm:

Tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết; cho phép chuyển hình thức sử dụng đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa; tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, trừ trường hợp thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

Tính tiền sử dụng đất đối với tổ chức khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành lập thực hiện dự án có sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất.