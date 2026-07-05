Tỉnh sở hữu nhiều đỉnh núi cao bậc nhất Việt Nam sắp có khu du lịch quốc gia gần 25.000ha, mục tiêu đón hơn 1 triệu khách/năm

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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu vừa phối hợp với UBND xã Sìn Hồ và đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Cao nguyên Sìn Hồ trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Theo đồ án, khu vực nghiên cứu có diện tích gần 24.908ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Sìn Hồ (15.969,55 ha), một phần diện tích xã Hồng Thu (3.366,16 ha) và xã Tủa Sín Chải (5.572,17 ha). Khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp xã Hồng Thu, phía Nam giáp xã Tủa Sín Chải, phía Đông giáp các xã Hồng Thu và Nậm Tăm, phía Tây giáp các xã Pa Tần và Lê Lợi. Quy hoạch được nghiên cứu theo hai giai đoạn, gồm giai đoạn đến năm 2030 và định hướng phát triển đến năm 2050.

Cao nguyên Sìn Hồ được định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với vùng dược liệu, đặc biệt là Sâm Lai Châu, đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc và phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Hội nghị lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia cao nguyên Sìn Hồ.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, khu du lịch dự kiến đón hơn 74.000 lượt khách mỗi năm, trong đó có trên 2.000 lượt khách quốc tế. Đến năm 2050, lượng khách được kỳ vọng vượt 1 triệu lượt mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 6.000 lao động và đủ điều kiện trở thành Khu du lịch quốc gia.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, thương mại, giao thông và các công trình phục vụ du lịch để phù hợp với định hướng phát triển lâu dài. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị tăng cường liên kết với vùng chè Hồng Thu, vùng trồng sâm và dược liệu, hình thành các tuyến du lịch liên vùng giữa Sìn Hồ, Hồng Thu và Tủa Sín Chải.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết đồ án sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ với quy hoạch quốc gia và quy hoạch của tỉnh, đồng thời cân bằng giữa mục tiêu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hóa địa phương. Sau hội nghị, hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai để tiếp tục lấy ý kiến người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 thể hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, qua đó huy động nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Đáng chú ý, trong danh mục 118 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030, có tới 60 dự án thuộc lĩnh vực du lịch.

Trên nền tảng quy hoạch và hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, Lai Châu định hướng phát triển các khu, điểm du lịch theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đến năm 2045, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào 5 nhóm sản phẩm chủ lực gồm: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; du lịch thể thao, mạo hiểm; du lịch cộng đồng gắn với văn hóa các dân tộc; du lịch nông nghiệp khai thác giá trị sâm Lai Châu, chè, dược liệu và các sản phẩm đặc hữu; cùng du lịch biên giới gắn với cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng và mạng lưới giao thông liên vùng.

Đến nay, Lai Châu đã hình thành hệ thống điểm đến ngày càng hoàn thiện với 2 khu du lịch cấp tỉnh, 23 điểm du lịch được công nhận cùng nhiều sản phẩm đã tạo dấu ấn trên thị trường như Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, Lao Chải I, Cầu kính Rồng Mây và các tuyến trekking chinh phục những đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Lai Châu nổi lên là tỉnh sở hữu nhiều đỉnh núi cao nhất Việt Nam được du khách đặc biệt yêu thích như Putaleng, Pusilung, Bạch Mộc Lương Tử, Tả Liên Sơn, Chung Nhía Vũ, Pú Đao hay Pờ Ma Lung… Giờ đây những đỉnh núi này không còn xa lạ với những người yêu thích loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm. Sản phẩm du lịch trekking các đỉnh núi hoang sơ đang là nét riêng vốn có của Lai Châu.