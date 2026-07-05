Nam Tân Uyên bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC) về việc chậm nộp Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

Theo đó, ngày 26/6/2026, HoSE đã nhận được công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự số 1272/NTC-TCKT của Nam Tân Uyên về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát có hiệu lực ngày 26/6/2026 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 26/6/2026.

Đến ngày 2/7/2026, HoSE cũng đã nhận được Bản cung cấp thông tin của các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát được bổ nhiệm.

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Căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: ... 1) Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ; nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty). Đồng thời, công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này”, Nam Tân Uyên đã chậm nộp Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo quy định.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị Nam Tân Uyên nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định hiện hành để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 26/6/2026, các cổ đông của Nam Tân Uyên đã thông qua đơn từ nhiệm của 3 Thành viên HĐQT và 2 Thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân.

Ở chiều ngược lại, các Thành viên HĐQT được bổ nhiệm mới gồm ông Dương Phong Phú- Tổng Giám đốc của Nam Tân Uyên, ông Nguyễn Đình Cường- Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư của CTCP Cao su Phước Hòa, ông Nguyễn Anh Tuấn- Tổng Giám đốc của CTCP Khu Công nghiệp Tân Bình.

Đại hội cũng đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bình Yên- Phó Phòng Kế hoạch Vật tư của Cao su phước Hòa và bà Trần Diệp Lan- Phó phòng Kế hoạch kinh doanh của Nam Tân Uyên giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.