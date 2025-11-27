Việt Nam sẽ có 33 sân bay chỉ trong 5 năm nữa?

Đến 2030 Việt Nam sẽ có 33 sân bay, đáp ứng gần 300 triệu khách/năm

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa gửi Bộ Xây dựng hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước cập nhật quan trọng nhằm bảo đảm mạng lưới sân bay đáp ứng nhu cầu vận tải tăng nhanh, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh của đất nước.

Theo phương án điều chỉnh, đến năm 2030 hệ thống cảng hàng không của Việt Nam dự kiến đạt 33 sân bay, với tổng công suất khoảng 297 triệu hành khách/năm. Để đạt mục tiêu này, tổng diện tích đất quy hoạch cần hơn 26.600 ha, bao gồm đất cho mở rộng các sân bay hiện hữu và quỹ đất cho các dự án mới.

Cục HKVN đánh giá đây là mức phát triển phù hợp với tốc độ tăng trưởng vận tải hàng không, nhu cầu kết nối vùng và định hướng giảm tải cho các sân bay lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Đến năm 2050, hệ thống cảng hàng không sẽ tiếp tục được mở rộng lên 36 sân bay, với khả năng phục vụ 538,5 triệu hành khách/năm. Quy mô đất đai khi đó dự kiến tăng lên gần 27.800 ha, bảo đảm không gian phát triển lâu dài cho các trung tâm hàng không trong bối cảnh kinh tế – du lịch ngày càng tăng trưởng.

Cục HKVN cho rằng việc duy trì tốc độ mở rộng ổn định sẽ giúp Việt Nam sở hữu mạng lưới sân bay đồng bộ, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài.

Để triển khai đồng bộ các dự án nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới, Cục HKVN ước tính nhu cầu vốn tới năm 2030 vào khoảng 499.619 tỷ đồng. Nguồn lực sẽ được huy động từ: Ngân sách Nhà nước; Vốn ngoài ngân sách (PPP, xã hội hóa); Các nguồn hợp pháp khác.

Tiềm năng bứt phá của hàng không Việt Nam khi mạng lưới đạt 33 sân bay vào năm 2030

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch, hệ thống sân bay đến năm 2030 sẽ bao phủ toàn bộ ba miền, hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Việc có tới 33 sân bay cho phép các vùng sâu, vùng xa, khu vực ven biển, miền núi… được đưa vào bản đồ hàng không, giảm mạnh thời gian di chuyển và tạo điều kiện tiếp cận thị trường mới.

Công suất toàn mạng lưới đạt 297 triệu khách/năm, gấp nhiều lần so với hiện nay, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nội địa liên tục ở mức hai con số và lượng khách quốc tế ngày càng lớn sau đại dịch. Đây là cơ sở để Việt Nam theo kịp các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.

Ảnh minh họa Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trong tương lai dựa trên phối cảnh chính thức, do AI sáng tạo ra

Khi các sân bay được kết nối với hệ thống cao tốc, cảng biển và khu công nghiệp, Việt Nam hình thành hệ sinh thái giao thông tổng hợp, thu hút dòng vốn FDI, đặc biệt là các ngành công nghệ cao, sản xuất điện tử, logistics, nông nghiệp xuất khẩu.

Việc có 33 sân bay sẽ giúp các điểm du lịch biển, đảo, văn hóa – tâm linh… dễ dàng tiếp cận bằng đường hàng không, rút ngắn thời gian đi lại và mở ra cơ hội cho các hãng bay khai thác đường bay mới. Các sân bay như Phan Thiết, Sa Pa, Quảng Trị, Lý Sơn… hứa hẹn trở thành “đòn bẩy” đưa du lịch Việt Nam bứt phá.

Sự mở rộng mạng lưới cũng tạo điều kiện để các hãng hàng không giá rẻ mở rộng đội bay, mở thêm nhiều đường bay nội địa ngắn, từ đó tăng cạnh tranh, giảm giá vé và tăng trải nghiệm cho hành khách.

Cùng với công suất tăng trưởng hướng đến gần 300 triệu khách/năm, Việt Nam đặt tham vọng đẩy mạnh vận tải hàng hóa với hệ thống kho bãi, ga hàng hóa tại các sân bay lớn. Logistics hàng không sẽ hỗ trợ mạnh cho: Xuất khẩu nông sản tươi, thủy sản; Sản phẩm điện tử, linh kiện công nghệ cao; Thương mại điện tử xuyên biên giới; Trung tâm logistics khu vực.

Các sân bay cũng là “hạt nhân” hình thành aerotropolis – đô thị sân bay, nơi phát triển dịch vụ, thương mại, giải trí, tạo động lực cho kinh tế đêm và kinh tế số.

Việc mở rộng hệ thống lên 33 sân bay vào năm 2030 không chỉ là con số tăng về hạ tầng mà là đột phá chiến lược giúp Việt Nam: Mở rộng không gian phát triển kinh tế; Tăng năng lực cạnh tranh quốc gia; Bùng nổ du lịch – logistics; Thu hút đầu tư quốc tế; Tạo hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao. Đây là bước đi then chốt để hàng không Việt Nam chuyển mình thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những thập kỷ tới.