Việt Nam tạo cú sốc: Viettel và Vinaphone lọt top toàn cầu về tốc độ mạng, vượt mặt nhiều 'ông lớn'

Theo báo cáo mới nhất từ Ookla, hai nhà mạng lớn của Việt Nam, Viettel và Vinaphone, đã gây bất ngờ khi lọt vào top các nhà mạng có tốc độ mạng nhanh nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có hai nhà mạng cùng lúc nằm trong nhóm dẫn đầu, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho ngành viễn thông nước nhà.

Cụ thể, Viettel đã đứng thứ 3 toàn cầu về tốc độ mạng di động với điểm số Speed Score đạt 82,56. Trong khi đó, Vinaphone đã vươn lên vị trí thứ 2 thế giới về tốc độ 5G, chỉ đứng sau nhà mạng e& của UAE với điểm số đạt 78,11. Những con số này cho thấy những nỗ lực không ngừng của các nhà mạng Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng hạ tầng mạng.

Báo cáo của Ookla cũng cho thấy, Viettel đã đạt được thành tích ấn tượng khi cạnh tranh ngang hàng với các ông lớn như Ooredoo từ Qatar và Singtel từ Singapore. Hơn 923.000 lượt kiểm tra đã được thực hiện, cho thấy tốc độ mạng của Viettel không chỉ cao mà còn ổn định và có độ phủ rộng lớn. Những kết quả này là thành quả của nhiều năm đầu tư mạnh vào mạng 4G và 5G, cũng như các chương trình mở rộng vùng phủ sóng.

Đối với Vinaphone, việc đứng thứ 2 toàn cầu về tốc độ 5G là một bất ngờ lớn. Trước đây bị coi là triển khai 5G chậm chạp, Vinaphone đã tạo ra cú hích nhờ chiến lược triển khai thiết bị hiện đại tại các khu vực trung tâm, tối ưu hóa độ trễ và tốc độ tải dữ liệu. Điều này đã giúp Vinaphone vượt qua nhiều đối thủ lớn từ Hàn Quốc, Singapore và Brazil.

Sự thành công này không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho người dùng trong nước mà còn mở ra cơ hội cho các nhà mạng Việt tiến ra thị trường quốc tế. Với tốc độ, độ phủ và độ tin cậy ngày càng được cải thiện, Việt Nam đang định hình lại chuẩn mực tốc độ mạng trong khu vực, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn cầu.