Việt Nam triển khai xây một công trình đặc biệt ý nghĩa tặng Cuba

Mới đây, nhân dịp lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel và lãnh đạo hai nước đã tham dự lễ khởi công dự án nhà máy điện mặt trời.

Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba, là dự án được kỳ vọng sẽ giúp Cuba vượt qua những khó khăn về năng lượng.

Hồi giữa năm nay, người dân Việt Nam đã nhiệt tình ủng hộ chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, kéo dài 65 ngày. Chương trình kêu gọi toàn dân chung tay đóng góp, thể hiện tinh thần gắn bó, thủy chung giữa hai nước.

Khi đó, trả lời VnExpress, ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, điều hành công việc của Trung ương Hội có nêu “Cuba trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19 đã khiến kinh tế suy giảm sâu, trong khi các trận động đất, bão, lũ từ năm 2024 đến nay gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và đời sống.

Nhiều nhà máy điện hư hỏng, nguồn cung năng lượng suy kiệt, buộc nhiều địa phương phải cắt điện luân phiên, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, trường học và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Hệ thống y tế thiếu hụt thuốc men, vật tư thiết yếu; nhiều bệnh nhân phải chờ đợi hoặc điều trị trong điều kiện hạn chế về thiết bị.

Nguồn lương thực, thực phẩm cũng khan hiếm do gián đoạn sản xuất và tác động từ chính sách cấm vận, khiến giá cả leo thang, đời sống đặc biệt khó khăn với nhóm yếu thế như người già, phụ nữ và trẻ em”.

Thời báo Tài chính dẫn lời Thứ trưởng Công Thương Phan Thị Thắng cho biết kim ngạch song phương duy trì ổn định ở mức 200 triệu USD trong bối cảnh không thuận lợi từ đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tình hình kinh tế Cuba còn nhiều khó khăn thách thức, cho thấy nỗ lực chung của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Cuba tiếp tục là một trong 10 thị trường trọng điểm của Việt Nam tại khu vực Mỹ La-tinh và Việt Nam hiện là đối tác lớn thứ hai của Cuba tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam hiện là nhà đầu tư châu Á lớn nhất và thuộc nhóm hàng đầu tại Cuba với 7 dự án đang hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất vật liệu, hàng tiêu dùng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng và trong thời gian tới sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, trồng lúa, sản xuất mì gói, thức ăn gia súc, phân bón, cũng như liên doanh nghiên cứu, sản xuất và thương mại các sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp, y dược…

Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Cuba vẫn còn nhiều dư địa cho phát triển, hai bên cần nỗ lực và phối hợp hơn nữa phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 triệu USD trong thời gian tới, bà Thắng nêu tiếp.

Năm 2024, kim ngạch trao đổi thương mại song phương có phục hồi nhẹ và đạt 199,3 triệu USD, tăng 28,1% so với năm 2023, trong đó Việt Nam xuất khẩu 193,7 triệu USD, tăng 24,5% và nhập khẩu 5,6 triệu USD từ Cuba. 10 tháng năm 2025 kim ngạch trao đổi thương mại đạt 68,97 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 65,52 triệu USD và nhập khẩu từ Cuba 3,45 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Cuba chủ yếu là: gạo, cà phê, sản phẩm hoá chất, dệt may, giày dép, máy tính và linh kiện, vật liệu xây dựng, gốm sứ, máy móc và thiết bị, phụ tùng…, trong đó gạo là mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Cuba. Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Cuba chủ yếu là vắc xin và dược phẩm.

