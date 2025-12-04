Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam triển khai xây một công trình đặc biệt ý nghĩa tặng Cuba

04-12-2025 - 08:28 AM | Tài chính quốc tế

Đây là món quà ý nghĩa.

Việt Nam triển khai xây một công trình đặc biệt ý nghĩa tặng Cuba- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Mới đây, nhân dịp lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel và lãnh đạo hai nước đã tham dự lễ khởi công dự án nhà máy điện mặt trời.

Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba, là dự án được kỳ vọng sẽ giúp Cuba vượt qua những khó khăn về năng lượng.

Hồi giữa năm nay, người dân Việt Nam đã nhiệt tình ủng hộ chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, kéo dài 65 ngày. Chương trình kêu gọi toàn dân chung tay đóng góp, thể hiện tinh thần gắn bó, thủy chung giữa hai nước.

Khi đó, trả lời VnExpress, ông Nguyễn Hải Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, điều hành công việc của Trung ương Hội có nêu “Cuba trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19 đã khiến kinh tế suy giảm sâu, trong khi các trận động đất, bão, lũ từ năm 2024 đến nay gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và đời sống.

Nhiều nhà máy điện hư hỏng, nguồn cung năng lượng suy kiệt, buộc nhiều địa phương phải cắt điện luân phiên, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, trường học và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Hệ thống y tế thiếu hụt thuốc men, vật tư thiết yếu; nhiều bệnh nhân phải chờ đợi hoặc điều trị trong điều kiện hạn chế về thiết bị.

Nguồn lương thực, thực phẩm cũng khan hiếm do gián đoạn sản xuất và tác động từ chính sách cấm vận, khiến giá cả leo thang, đời sống đặc biệt khó khăn với nhóm yếu thế như người già, phụ nữ và trẻ em”.

Thời báo Tài chính dẫn lời Thứ trưởng Công Thương Phan Thị Thắng cho biết kim ngạch song phương duy trì ổn định ở mức 200 triệu USD trong bối cảnh không thuận lợi từ đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tình hình kinh tế Cuba còn nhiều khó khăn thách thức, cho thấy nỗ lực chung của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Cuba tiếp tục là một trong 10 thị trường trọng điểm của Việt Nam tại khu vực Mỹ La-tinh và Việt Nam hiện là đối tác lớn thứ hai của Cuba tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam hiện là nhà đầu tư châu Á lớn nhất và thuộc nhóm hàng đầu tại Cuba với 7 dự án đang hoạt động, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất vật liệu, hàng tiêu dùng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và năng lượng và trong thời gian tới sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, trồng lúa, sản xuất mì gói, thức ăn gia súc, phân bón, cũng như liên doanh nghiên cứu, sản xuất và thương mại các sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp, y dược…

Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Cuba vẫn còn nhiều dư địa cho phát triển, hai bên cần nỗ lực và phối hợp hơn nữa phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 triệu USD trong thời gian tới, bà Thắng nêu tiếp.

Năm 2024, kim ngạch trao đổi thương mại song phương có phục hồi nhẹ và đạt 199,3 triệu USD, tăng 28,1% so với năm 2023, trong đó Việt Nam xuất khẩu 193,7 triệu USD, tăng 24,5% và nhập khẩu 5,6 triệu USD từ Cuba. 10 tháng năm 2025 kim ngạch trao đổi thương mại đạt 68,97 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 65,52 triệu USD và nhập khẩu từ Cuba 3,45 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Cuba chủ yếu là: gạo, cà phê, sản phẩm hoá chất, dệt may, giày dép, máy tính và linh kiện, vật liệu xây dựng, gốm sứ, máy móc và thiết bị, phụ tùng…, trong đó gạo là mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Cuba. Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Cuba chủ yếu là vắc xin và dược phẩm.

(Tổng hợp)﻿

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
việt nam, cuba

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng tiền của nền kinh tế số 5 thế giới thủng mốc tâm lý, vào top yếu nhất châu Á: Vì đâu?

Đồng tiền của nền kinh tế số 5 thế giới thủng mốc tâm lý, vào top yếu nhất châu Á: Vì đâu? Nổi bật

Thủ đô của nền kinh tế hơn 4.000 tỷ USD mờ đặc trong sương mù ô nhiễm: Hơn 30 triệu dân đau đầu, cay mắt vì bụi mịn cao gấp 20 lần mức an toàn, trường học đóng cửa, ca bệnh hô hấp tăng vọt

Thủ đô của nền kinh tế hơn 4.000 tỷ USD mờ đặc trong sương mù ô nhiễm: Hơn 30 triệu dân đau đầu, cay mắt vì bụi mịn cao gấp 20 lần mức an toàn, trường học đóng cửa, ca bệnh hô hấp tăng vọt Nổi bật

Xe điện thương hiệu Việt xuất hiện trang trọng trong lễ Quốc khánh Lào, tự hào về bước tiến vươn xa

Xe điện thương hiệu Việt xuất hiện trang trọng trong lễ Quốc khánh Lào, tự hào về bước tiến vươn xa

08:02 , 04/12/2025
Tên lửa siêu thanh ‘phủ xi măng’ của Trung Quốc: 'Giá cực rẻ', giúp tiểu quốc thách thức siêu cường

Tên lửa siêu thanh ‘phủ xi măng’ của Trung Quốc: 'Giá cực rẻ', giúp tiểu quốc thách thức siêu cường

07:30 , 04/12/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hơn 160 bài đăng lên mạng xã hội trong 5 giờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ hơn 160 bài đăng lên mạng xã hội trong 5 giờ

07:04 , 04/12/2025
Ánh sáng lạ xuất hiện tại khu chung cư bị cháy tại Hong Kong (Trung Quốc) đúng 1 tuần sau thảm kịch

Ánh sáng lạ xuất hiện tại khu chung cư bị cháy tại Hong Kong (Trung Quốc) đúng 1 tuần sau thảm kịch

06:40 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên