Việt Nam và Mỹ chiếm hơn 50% thị trường xuất khẩu của Campuchia

Theo số liệu thống kê của bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt hơn 7,23 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Việt Nam và Mỹ chiếm 3,63 tỷ USD, tương đương hơn 50,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, Campuchia xuất khẩu sang Mỹ đạt hơn 2,4 tỷ USD ( giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2022), xuất khẩu sang Việt Nam đạt hơn 1,18 tỷ USD ( tăng 20,9% ).

(Ảnh minh họa - KT)

Phó Chủ tịch phòng Thương mại Campuchia Lim Heng cho biết, Việt Nam và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu truyền thống và quan trọng của Campuchia. Ông nói: Là nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ là thị trường quan trọng đối với hàng dệt may và giày dép của Campuchia. Còn đối với Việt Nam, do có chung đường biên giới với Campuchia và có nhiều nhà máy chế biến nên đã thu mua được một lượng lớn nông sản Campuchia. Bên cạnh đó, Campuchia cũng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam khá nhiều, như: sắt thép, xăng dầu, nguyên phụ liệu dệt may, giày dép,…

Trong năm 2022, kim ngạch thương mại giữa hai nước Việt Nam – Campuchia tăng trưởng mạnh mẽ, đạt trên 10,57 tỷ USD, tăng gần 11% so với năm 2021. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Tính đến nay, Việt Nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong Top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia./.