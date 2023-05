Những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch xuất khẩu tăng tính đến nửa đầu tháng 5/2023

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2023 ( từ ngày 1/5 đến ngày 15/5/2023) đạt 23,89 tỷ USD, giảm 10,8% ( tương ứng giảm 2,89 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2023.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 5/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/5/2023 đạt 230,59 tỷ USD, giảm 15,4%, tương ứng giảm 42,1 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.

Về xuất khẩu , báo cáo cho biết , Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 năm 2023 đạt 11,45 tỷ USD, giảm 21,3% ( tương ứng giảm 3,1 tỷ USD về số tuyệt đối ) so với kỳ 2 tháng 4/2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 5/2023 giảm so với kỳ 2 tháng 4/2023 ở một số nhóm hàng sau : điện thoại các loại & linh kiện giảm 755 triệu USD, tương ứng giảm 38,7%; máy móc , thiết bị , dụng cụ & phụ tùng khác giảm 452 triệu USD, tương ứng giảm 25,7%; sắt thép các loại giảm 247 triệu USD, tương ứng giảm 44,1%; hàng dệt may giảm 189 triệu USD, tương ứng giảm 13,9%...

Như vậy , tính đến hết 15/5/2023 , tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 118,58 tỷ USD, giảm 12,8% tương ứng giảm 17,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó , một số nhóm hàng giảm như : điện thoại các loại & linh kiện giảm 4,47 tỷ USD, tương ứng giảm 19,5%; hàng dệt may giảm 2,3 tỷ USD, tương ứng giảm 17,4%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 1,88 tỷ USD, tương ứng giảm 30,2%; máy vi tính , sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,6 tỷ USD, tương ứng giảm 8,2%... so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, các ngành sản xuất công nghiệp trong nước chủ yếu hướng vào xuất khẩu, phụ thuộc lớn vào thị trường toàn cầu do sản lượng sản xuất trong nước vượt xa nhu cầu của thị trường nội địa.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu m ộ t số nhóm hàn g ch ủ lự c của Việt N a m c ó dấu hiệu giảm m ạnh , v ẫ n có n hữn g mặt hà n g c ó kim n gạch xuất khẩu tăng t rưởn g s o với cù ng kỳ .