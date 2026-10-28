Việt Nam vừa chứng kiến một “kỷ lục” 13 tỷ USD tại thành phố giàu nhất nước

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2026, tại phiên chính thức diễn ra sáng cùng ngày, TP HCM đã công bố 12 dự án đầu tư, với tổng vốn là 13 tỷ USD.

Đây cũng chính là các dự án thuộc những lĩnh vực kinh tế - xã hội đang được TP HCM ưu tiên kêu gọi đầu tư như cảng biển, năng lượng, khu phức hợp đô thị thông minh, nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục. Thực tế, nhóm dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đang trong quá trình triển khai.

Việc công bố và trao chứng nhận các dự án tại Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2026 góp phần giới thiệu những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của TP HCM. Đồng thời, tạo cơ sở để tiếp tục kết nối nhà đầu tư, đối tác công nghệ và các tổ chức tài chính trong quá trình triển khai.

12 dự án có tổng số vốn lên tới 13 tỷ USD

Chủ tịch UBND TP HCM trao chứng nhận đầu tư cho 12 dự án. Ảnh: VTC News

Đại diện Ban tổ chức Diễn đàn kinh tế Mùa Thu năm 2026 cho biết, 12 dự án đầu tư được công bố dịp này, tập trung vào các lĩnh vực cảng biển - logistics, đô thị thông minh, giáo dục, nghiên cứu khoa học và các ngành khác.

Trong số đó, nổi bật là dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư khoảng 4,933 tỷ USD. Dự án do Liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, CTCP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited (TIL) đầu tư.

Ngoài ra, còn có dự án cảng Cái Mép Gemadept tại phường Tân Phước do Công ty TNHH Cái Mép Gemadept - Terminal Link đầu tư, với tổng vốn đầu tư tương đương khoảng 770 triệu USD.

Dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6, do CTCP Khai Anh Bình Thuận là nhà đầu tư, với tổng vốn tương đương khoảng 66,6 triệu USD.

Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án này do liên doanh giữa Lotte và Phát Đạt đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,292 tỷ USD.

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Dự án Swift Logistics do Công ty Tokgistic Pte. Ltd. (đến từ Singapore, thuộc hệ sinh thái của TikTok) đầu tư, với tổng vốn đăng ký tương đương khoảng 987,4 triệu USD.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup đầu tư), với tổng vốn sau điều chỉnh hơn 6,65 tỷ USD.

Tiếp đó là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1, có quy mô hơn 497 ha tại xã Phú Giáo, TP.HCM. Dự án này với tổng vốn đăng ký khoảng 379,69 triệu USD, do Becamex cùng các đối tác trong liên doanh VSIP đầu tư.

Dự án Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL CABLES, tổng vốn 23,08 triệu USD. Dự án do Công ty TNHH Cáp điện GL Cables đầu tư.

Bên cạnh đó, còn có dự án sản xuất kính đổi màu tiết kiệm năng lượng, kính an toàn nhiều lớp cho ô tô, do Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam đầu tư, với tổng vốn 230 triệu USD.

Dự án Trung tâm tập trung sắt thép, kim loại màu và gia công cơ khí, do Công ty TNHH Chang Technology Corporation đầu tư. Dự án có tổng vốn 70 triệu USD.

Dự án Sản xuất vật liệu dẫn điện và bộ làm mát tản nhiệt điện do Công ty Coherent Corp và Công ty TNHH II-VI Việt Nam tham gia đầu tư, với tổng vốn đầu tư 45 triệu USD.

Cuối cùng là dự án sản xuất máy tự động hóa cảm biến robot, và giải pháp quản lý dữ liệu, do Công ty Ito (Ito Automation Technologies Việt Nam) đầu tư, với tổng vốn đầu tư 8 triệu USD.