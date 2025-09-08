Việt Nam vừa có thêm kỷ lục thế giới: Gắn với khoảnh khắc lịch sử của Bác Hồ, rộng 17,342 m², nặng 3 tấn

6 năm cho một giấc mơ khổng lồ

Theo Dân Trí, họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang đã bắt đầu thực hiện một tác phẩm sơn mài khổ lớn, toàn tâm toàn ý khắc họa khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Tác phẩm hoàn toàn liền mảnh, không ghép nối, kích thước 2,4 m x 7,2 m, diện tích 17,342 m², nặng tới 3 tấn. Đây là quy mô chưa từng có tiền lệ trong nghệ thuật sơn mài.

Bức tranh sơn mài khổ lớn "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang vừa được xác lập kỷ lục Guinness thế giới. (Ảnh: Báo Dân Trí)

Trong suốt sáu năm sáng tác, họa sĩ đã liên tục trau chuốt từng chi tiết nhỏ, kết hợp kỹ thuật truyền thống với sáng tạo hiện đại, không ít lần phải tạm dừng để điều chỉnh cho từng lớp sơn, từng đường nét trang phục, lễ đài và bố cục.

Họa sĩ 9X và "ngọn lửa nghệ thuật truyền đời"

Theo báo Nhân Dân, Chu Nhật Quang sinh năm 1995 tại Hà Nội, trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông nội anh - cố họa sĩ Chu Mạnh Chấn là danh họa sơn mài nổi tiếng với nhiều tác phẩm về làng quê Bắc Bộ. Cha anh – NSƯT Chu Lượng là nghệ sĩ múa rối nước có công gìn giữ nghệ thuật dân gian.

Quang theo học hội họa tại Mỹ, rồi tốt nghiệp ngành thiết kế ứng dụng tại Đại học RMIT (Úc). Trở về nước, anh chọn gắn bó với sơn mài là chất liệu đặc trưng của mỹ thuật Việt Nam nhưng thể hiện bằng tư duy đương đại.

Họa sĩ Chu Nhật Quang trong quá trình thực hiện tác phẩm. (Ảnh: Báo Văn Hóa)

Năm 2024, anh từng gây chú ý khi tổ chức triển lãm "Dấu Thiêng" tại Hoàng thành Thăng Long với 52 bức sơn mài khổ lớn. Các tác phẩm cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa truyền thống và ngôn ngữ tạo hình hiện đại.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, nhận xét trên VTV: "Chu Nhật Quang đã mang đến cho sơn mài một hơi thở khác táo bạo, trẻ trung nhưng không đánh mất hồn cốt dân tộc."

Tái hiện khoảnh khắc lịch sử bằng sơn mài

Theo VnExpress, mặt trước bức tranh "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" khắc họa thời khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Trung tâm là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ kaki giản dị, tay cầm bản Tuyên ngôn, đứng trên lễ đài trước micro. Bên dưới, hàng vạn đồng bào và chiến sĩ lắng nghe trong không khí trang nghiêm.

Mặt trước của bức tranh "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập". (Ảnh: VTV)

Từng chi tiết từ lễ đài, cờ hoa, kiến trúc quảng trường đến trang phục – đều được tái hiện dựa trên nghiên cứu công phu. Trên nền trời, mảng màu rực rỡ kết thành đóa sen vàng và ngôi sao đỏ tỏa sáng, biểu tượng cho độc lập và hòa bình.

Mặt sau bức tranh mang tên "Mùa xuân dân tộc". (Ảnh: VTV)

Mặt sau bức tranh mang tên "Mùa xuân dân tộc". Đây là khung cảnh hội hè tưng bừng với cờ hoa, chim bồ câu, cùng hình ảnh cách điệu của nhiều di sản văn hóa. "Mùa xuân" ở đây là ẩn dụ cho khởi đầu mới của đất nước độc lập, tự do và hạnh phúc.

Guinness chính thức công nhận kỷ lục

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, ngày 4/9/2025, Guinness World Records chính thức xác nhận tác phẩm trên là "bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới", chỉ sau một ngày diễn ra lễ kiểm định tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Theo VnExpress, quá trình đo đạc và thẩm định diễn ra ngày 3/9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh với Hội đồng giám định quốc tế. Kết quả: diện tích 17,342 m², chiều dài 7,2 m, chiều cao 2,4 m, trọng lượng 3 tấn.

Theo Tiền Phong, đây là bức tranh sơn mài lớn nhất triển lãm "Mùa xuân độc lập" và là lần đầu tiên chất liệu sơn mài đạt giải kỷ lục thế giới.

Tác phẩm hiện được trưng bày trong triển lãm chuyên đề "Mùa xuân Độc lập". (Ảnh: Tạp chí Người Hà Nội)

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh, tác phẩm hiện được trưng bày trong triển lãm chuyên đề "Mùa xuân Độc lập", khai mạc ngày 18/8/2025, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Triển lãm còn có 16 tác phẩm khác của Chu Nhật Quang, chủ đề xoay quanh lịch sử và hình tượng Bác Hồ. Người xem chia sẻ cảm giác choáng ngợp khi đứng trước bức tranh khổ lớn, vừa cảm nhận chiều sâu lịch sử, vừa cảm nhận hơi ấm dân tộc chạm đến trái tim.

Tác phẩm sơn mài khổ lớn "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" không chỉ là thành tựu cá nhân của họa sĩ Chu Nhật Quang, mà trở thành biểu tượng văn hóa và lịch sử được thế giới công nhận.

Kỷ lục Guinness là niềm tự hào của mỹ thuật dân tộc, là minh chứng cho sức sống của truyền thống sơn mài Việt Nam, một chất liệu hàng nghìn năm vẫn có thể chạm tới tầm nhân loại.