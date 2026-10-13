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Việt Nam vừa ghi nhận một kỷ lục, có sự đóng góp lớn đến từ Trung Quốc

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là kết quả đáng ghi nhận!

Theo số liệu sơ bộ vừa được Cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 đã xuất siêu trở lại sau chín tháng liên tiếp nhập siêu, với mức xuất siêu 1,27 tỷ USD.

Tính chung chín tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa chín tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Việt Nam vừa ghi nhận một kỷ lục, có sự đóng góp lớn đến từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Điện tử là ngành hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng chín đạt 59,48 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam mang về 175,4 tỷ USD, riêng máy tính điện tử 123,6 tỷ USD, tăng 59,6%, điện thoại 51,7 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số các thị trường, Trung Quốc nổi lên là điểm sáng trong xuất khẩu ngành điện tử của Việt Nam. Tính riêng trong tháng 9, xuất khẩu điện tử sang Trung Quốc đạt gần 6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch này gấp đôi tháng 8 và gần gấp 4 lần cùng kỳ năm 2025.

Đà tăng mạnh của hàng điện tử đã kéo tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 9 lên gần 11,7 tỷ USD, tăng 36% so với tháng trước. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng điện tử sang thị trường này dao động từ 0,9 tỷ USD đến 1,6 tỷ USD mỗi tháng. Từ tháng 5/2026, giá trị xuất khẩu bắt đầu tăng lên khoảng 2,5-3 tỷ USD mỗi tháng trước khi đạt gần 6 tỷ USD trong tháng 9.

Không chỉ tại Trung Quốc, xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam sang Mỹ cũng lập kỷ lục trong tháng 9, đạt gần 7 tỷ USD, tăng gần 1,8 tỷ USD so với tháng trước. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng điện tử Việt Nam lớn nhất.

Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ ba với kim ngạch hơn 3 tỷ USD, tăng trên 70% so với tháng 8. Tính chung, ba thị trường gồm Trung Quốc, Mỹ và Hong Kong đóng góp hơn 90% phần kim ngạch xuất khẩu điện tử tăng thêm trong tháng.

Việt Nam vừa ghi nhận một kỷ lục, có sự đóng góp lớn đến từ Trung Quốc - Ảnh 2.

Về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 58,21 tỷ USD, tăng 6,0% so với tháng trước và tăng 45,8%, so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc cũng là đối tác nhập khẩu hàng đầu của Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này vượt 187,3 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 69,7 tỷ USD. Đứng thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, đạt 35 tỷ USD. Như vậy, riêng hai nhóm hàng này đã có tổng kim ngạch nhập khẩu lên tới 104,7 tỷ USD.

Tổng chung, thương mại hàng hóa của Việt Nam với Trung Quốc sau 9 tháng của năm đã đạt 253,3 tỷ tỷ USD, mức thực hiện này chỉ kém cả năm trước khoảng 3 tỷ USD. Với kết quả này, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm.

Theo Pha Lê

Vietnamdaily

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