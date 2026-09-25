Việt Nam vừa xuất hiện 1 chuyến bay đặc biệt, tất cả hành khách đều được tặng quà ở độ cao trên 10.000 m

Chuyến bay VN218 của Vietnam Airlines tối 24/9 không chỉ là một hành trình thông thường từ Nam ra Bắc (TP HCM - Hà Nội). Đây là "Chuyến bay Chạm Trăng", một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chiến dịch "Chạm Thu Hà Nội 2026" của Vietnam Airlines. Từ lúc mở quầy check-in lúc 16 giờ đến khi máy bay cất cánh và bay trên bầu trời, không khí lễ hội Trung thu đã lan tỏa khắp nhà ga và khoang hành khách, mang lại những khoảnh khắc ấm áp, vui vẻ và đáng nhớ cho hàng trăm hành khách.

Tất cả hành khách trên chuyến bay VN218 tối 24/9 đều được tặng đèn lồng trước khi check-in. Ảnh: VNA/TK: MH

Ngay từ 16h chiều, quầy check-in của chuyến bay VN218 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã trở nên khác biệt. Trên màn hình FID đặc biệt, dòng chữ "Chuyến bay Chạm Trăng" hiện lên rõ ràng, kèm theo hình ảnh đèn lồng, trăng tròn và những họa tiết Trung thu truyền thống. Hành khách xếp hàng check-in không khỏi tò mò và phấn khích khi nhìn thấy thông tin đặc biệt này. Nhiều người dừng lại chụp ảnh và cười nói rôm rả. Không khí lễ hội đã bắt đầu từ dưới mặt đất.

Đến 17h15', chuyến bay bắt đầu boarding. Tại khu vực cửa ra máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chuẩn bị những phần quà nhỏ xinh dành tặng hành khách. Chị Hằng và chú Cuội của Cảng xuất hiện với trang phục truyền thống rực rỡ, mang theo những chiếc đèn lồng, trống bỏi và các món quà Trung thu. Họ nhiệt tình phát quà, chụp ảnh cùng hành khách, tạo nên không khí vui tươi ngay từ trước khi bước lên máy bay. Trẻ em thích thú khi nhận được đèn lồng, trong khi người lớn cũng nở nụ cười rạng rỡ khi được tặng những món quà gợi nhớ tuổi thơ.

Nhóm du khách Đức ấn tượng với món quà nhỏ xinh của chuyến bay VN218.

"Chạm Trăng" ở độ cao trên 10.000 m

Khi máy bay cất cánh, hành trình "Chạm Trăng" chính thức bắt đầu. Sau khi phục vụ ăn nhẹ theo quy trình thông thường, thông báo đặc biệt vang lên trên hệ thống phát thanh. Tiếp viên thông báo đây là chuyến bay Chạm Trăng nhân dịp Trung thu, và sẽ có các hoạt động bất ngờ dành cho hành khách. Ngay lập tức, không khí trong khoang máy bay trở nên sôi động. Tiếp viên và các thành viên tham gia chương trình bắt đầu phát quà: Trống bỏi nhỏ xinh, mascot Vietnam Airlines và bánh trung thu. Những món quà được trao tận tay từng hành khách, kèm theo lời chúc Trung thu ấm áp.

Nhiều hành khách vui vẻ khi nhận được những món quà Trung thu ngay trên chuyến bay đặc biệt.

Đặc biệt, chuyến bay còn có sự tham gia của 5 em nhỏ thuộc nhóm Vietnam and Friends. Các em mang theo những chiếc trống bỏi nhỏ xinh và cùng tham gia tặng cho hành khách. Sự xuất hiện của các em làm không khí càng thêm rộn ràng. Giữa không khí ấy, bài hát "Rầm rộ" vang lên. Ca sĩ nhí Cao Phú Quý lần đầu tiên hát trên máy bay, ở độ cao hơn 10.000 m. Giọng hát trong trẻo của em hòa cùng giai điệu dân gian đương đại kết hợp âm nhạc điện tử khiến cả khoang máy bay lắng nghe. Nhiều hành khách vỗ tay theo nhịp, trẻ em vui cười và tất cả cùng nhau chụp lại những bức ảnh đáng nhớ.

Ca sĩ nhí Cao Phú Quý và bé Huy (Vietnam and Friends) trao quà cho các hành khách.

Trong khoang máy bay lúc ấy, bác Phạm Quang Chiến (55 tuổi, ở Thái Hà, Hà Nội) tay vẫn còn giữ chiếc đèn lồng vừa được tặng. Bác chậm rãi chia sẻ: "Tôi bay với Vietnam Airlines rất nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên được đón Trung thu với tất cả hành khách trên máy bay, đúng như Vietnam Airlines có nói, đây là chuyến Chạm Trăng. Những món quà tặng từ đèn lồng, trống bỏi... làm tôi gợi nhớ đến tuổi thơ của tất cả chúng ta từng trải qua. Mỗi người đều mong ước có một món quà nhỏ nhân dịp Trung Thu và mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn".

Bác Phạm Quang Chiến nhớ lại tuổi thơ khi nhận món quà trên chuyến bay. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, bé Nguyễn Trần Khánh Ngân (7 tuổi, ở TP HCM) đang ngồi cạnh mẹ và em trai, mắt sáng lên khi cầm chiếc trống bỏi nhỏ. Bé cười tươi kể: "Con rất vui khi được nghe bài hát "Rầm rộ" và nhận nhiều món quà về Trung thu ngay trên chuyến bay nay. Lần này con cùng mẹ và em trai về quê (Hà Nội). Con rất vui vì trên đường về có nhiều quà (cười – PV)".

Những món quà của chuyến bay Chạm Trăng được gửi đến từng hành khách.

Cũng trên chuyến bay ấy, anh Nguyễn Thanh Hải (38 tuổi, làm việc và sinh sống ở Hà Nội) đang trên đường trở về sau chuyến công tác tại TP HCM. Anh nhìn quanh khoang máy bay còn vang tiếng cười và tiếng hát, rồi nói: "Tôi thấy rất vui và cũng may mắn có mặt trên chuyến bay buổi tối vào đúng dịp Trung Thu. Đồng thời, tôi cũng khá bất ngờ khi thấy có chương trình của Vietnam Airlines kết hợp với một số trung tâm khác, để tổ chức chương trình Trung thu trên chuyến bay này, rất đặc biệt.

Thông qua chuyến bay đặc biệt này, tôi mong ước các em nhỏ có hoàn cảnh không được may mắn cũng sẽ có được một dịp Tết Trung Thu vui vẻ và tận hưởng những cảm giác quây quần, ấm cúng như trên chuyến bay này. Tôi cũng thấy ca khúc Rầm rộ do bạn ca sĩ nhí (Cao Phú Quý – PV) biểu diễn rất hay, thể hiện tinh thần của dịp Trung Thu, khiến mọi người, đặc biệt và các gia đình và các em nhỏ xích lại gần nhau hơn".

Anh Nguyễn Thanh Hải cảm thấy may mắn vì có mặt trên chuyến bay Chạm Trăng. Ảnh: MH

Trong nhóm 5 em nhỏ của Vietnam and Friends, bé Huy hồ hởi kể về trải nghiệm lần đầu của mình: "Hôm nay con rất vui vì được tham gia chuyến bay này. Đây là lần đầu con được đi máy bay và nhận được nhiều quà nữa. Con được đi máy bay với các bạn và có quà, con thích lắm".

Chuyến bay Chạm Trăng có sự tham gia của các bạn nhỏ của Vietnam and Friends.

Sau phần trình diễn, ca sĩ nhí Cao Phú Quý vẫn còn phấn khích. Em chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em hát trên máy bay. Em cảm thấy rất vinh dự và vui vì đây là lần đầu tiên em được đón Trung Thu ở độ cao trên 10.000 m và đây cũng là lần đầu em hát ở độ cao như thế. Em nghĩ đây là trải nghiệm rất đáng nhớ đối với em khi đón tết Trung Thu. Đặc biệt, trong phần trình diễn của mình, em cũng được hỗ trợ từ 5 em nhỏ (Vietnam and Friends), em thấy rất xúc động.

Khi được hát "Rầm rộ" trên máy bay, em cảm thấy rất hào hứng, bởi đây là ca khúc hoàn toàn mới. Em thấy là ca khúc này cũng mang lại năng lượng tích cực cho tất cả các hành khách trên máy bay. Em mong ước tất cả trẻ em trên đất nước Việt Nam sẽ cùng đón Tết Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh gia đình mình".

Ca sĩ nhí Cao Phú Quý hát bài "Rầm rộ" trên chuyến bay Chạm Trăng tối 24/9.

Không chỉ hành khách Việt Nam cảm thấy đặc biệt. Ông Molran, người Đức, cũng bất ngờ trước không khí lễ hội trên máy bay. Ông chia sẻ: "Thật tuyệt vời và đầy bất ngờ khi được chứng kiến một lễ hội Trung thu như thế này. Ngay khi bước lên máy bay, tôi đã thấy những ánh đèn lung linh tuyệt đẹp. Và tôi thực sự tò mò muốn biết đây là gì. Một bất ngờ thú vị sau một ngày dài di chuyển".

Ông Molran bất ngờ với món quà trên chuyến bay. Ảnh: MH

Trong suốt hành trình của chuyến bay Chạm Trăng, không khí vui vẻ lan tỏa khắp khoang. Trẻ em cầm đèn lồng, gõ trống bỏi nhỏ, người lớn cười nói, chụp ảnh lưu niệm. Không khí của ngày Tết Trung Thu khiến mọi người xích lại gần nhau hơn trong không gian chật hẹp của máy bay.

Chuyến bay Chạm Trăng không chỉ mang đến những món quà nhỏ xinh, mà còn mang đến cảm giác ấm áp, sự kết nối và niềm vui bất ngờ. Ở độ cao hơn 10.000 m, giữa bầu trời đêm, hành khách được trải nghiệm một đêm Trung thu khác biệt, nơi không có phố phường rộn ràng, không có đèn lồng treo đầy đường, nhưng lại có tiếng cười, tiếng hát và những ánh mắt rạng rỡ của trẻ em.

Hành khách trên chuyến bay Chạm Trăng cầm những món quà nhỏ xinh khi máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài, tối 24/9.

Khi máy bay hạ cánh tại Hà Nội, nhiều hành khách vẫn còn mang theo những món quà và nụ cười trên môi. Họ mang theo không chỉ kỷ niệm về một chuyến bay đặc biệt, mà còn mang theo thông điệp ấm áp của mùa Trung thu: Sự sẻ chia, sự kết nối và niềm vui giản dị. Chuyến bay VN218 phần nào đã "chạm" vào trái tim hành khách, biến một hành trình thông thường thành một trải nghiệm đáng nhớ trong chiến dịch Chạm Thu Hà Nội 2026.

Và như những chia sẻ chân thành trên chuyến bay, mong rằng niềm vui ấy sẽ lan tỏa xa hơn, đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, để mọi trẻ em trên đất nước Việt Nam đều được đón một Tết Trung thu ấm áp bên gia đình.

Chuyến bay Chạm Trăng đã kết thúc, nhưng dư âm của tiếng cười, tiếng hát "Rầm rộ" và những món quà nhỏ xinh chắc chắn sẽ còn đọng lại lâu dài trong ký ức của những ai đã may mắn có mặt trên chuyến bay đặc biệt này.