Không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của Seaprodex từ SCIC

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, MCK: SEA, UPCoM) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 29/9/2026 sẽ không diễn ra theo kế hoạch.

Lý do là bởi đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 22/9/2026) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của SEA.

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Seaprodex do SCIC sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-SGDHN ngày 08/9/2026 của Tổng Giám đốc HNX, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Trước đó, SCIC thông báo thực hiện đấu giá cả lô 79,2 triệu cổ phiếu SEA, giá khởi điểm 8.509 tỷ đồng/toàn bộ lô (giá trung bình khởi điểm 107.400 đồng/cổ phiếu). Đáng nói, mức giá khởi điểm nêu trên cao hơn nhiều so với thị giá SEA đến sáng 25/9 là 55.500 đồng/cổ phiếu.

Trụ sở Seaprodex tại số 2 -4 - 6 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: SEA

Tính tới ngày 30/6/2026, Seaprodex có ba cổ đông lớn gồm SCIC sở hữu 63,38% vốn (79,2 triệu cổ phiếu), CTCP Địa ốc Ngân Hiệp sở hữu 24,03% vốn; CTCP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn; còn lại 4,14% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ.

Bên cạnh hoạt động trong ngành thủy sản, Seaprodex gây chú ý nhờ việc sở hữu "đất vàng" tại trung tâm TP.HCM với diện tích gần 1.500 m2 tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn (trước đây là phường Bến Nghé, Quận 1).

Báo cáo tài chính bán niên 2026 của SEA ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm 693 tỷ đồng, phần lớn là quyền sử dụng đất tại trụ sở số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Trong diễn biến khác, ngày 22/9 vừa qua, Seaprodex đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với gần 125 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Seaprodex dự chi khoảng gần 62,5 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 16/10/2026.

Với việc sở hữu hơn 79,2 triệu cổ phiếu SEA, SCIC dự kiến nhận về hơn 39,6 tỷ đồng cổ tức. Trong khi đó, CTCP Địa ốc Ngân Hiệp với 30,03 triệu cổ phiếu đang sở hữu cũng ước tính nhận về hơn 15 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Seaprodex đạt doanh thu thuần 435 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lại giảm 13%, đạt 93 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản Seaprodex đạt 2.905 tỷ đồng, với 182 tỷ đồng hàng tồn kho. Nợ phải trả ghi nhận 249 tỷ đồng, trong đó nợ vay và thuê tài chính là 133 tỷ đồng.