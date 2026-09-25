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Quang Hải tiếp tục gom cổ phiếu doanh nghiệp vốn hóa nghìn tỷ

| | Thị trường chứng khoán

Quang Hải tiếp tục gom cổ phiếu doanh nghiệp vốn hóa nghìn tỷ

Sau khi chi hàng chục tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của Vidipha hồi tháng 8, ông Lê Quang Hải tiếp tục mua thêm cổ phiếu VDP trong đợt phân phối cổ phần chưa bán hết của doanh nghiệp.

Theo báo cáo thay đổi sở hữu vừa công bố, ông Lê Quang Hải đã mua thêm 60.000 cổ phiếu VDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha trong ngày 22/9/2026. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông Hải nắm giữ tăng lên hơn 5,03 triệu đơn vị, tương đương 15,73% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trước đó, ông Hải bất ngờ trở thành cổ đông lớn của Vidipha sau khi mua hơn 4,95 triệu cổ phiếu VDP trong ngày 7/8. Giao dịch đưa lượng cổ phiếu nắm giữ của ông từ 19.200 đơn vị lên gần 4,97 triệu đơn vị, tương đương 22,503% vốn điều lệ tại thời điểm đó. Ông Hải không có người liên quan cùng sở hữu cổ phiếu VDP.

Tỷ lệ sở hữu hiện tại thấp hơn mức 22,5% hồi tháng 8 do Vidipha đang triển khai đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn. Số cổ phiếu ông Hải vừa mua thêm thuộc lượng cổ phần chưa được phân phối hết trong đợt chào bán và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Cùng đợt, một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Quốc Hùng cũng mua thêm 114.915 cổ phiếu VDP trong ngày 23/9, nâng sở hữu từ 4,3 triệu lên hơn 4,41 triệu cổ phiếu, tương đương 13,79% vốn điều lệ. Em trai ông Hùng là ông Nguyễn Quốc Anh hiện nắm giữ thêm 400.345 cổ phiếu, tương đương 1,25% vốn.

Động thái gia tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh cơ cấu cổ đông của Vidipha có nhiều biến động. Hồi tháng 8, ông Kiều Hữu, Chủ tịch HĐQT công ty, đăng ký bán toàn bộ 1,65 triệu cổ phiếu, tương đương 7,48% vốn. Thành viên HĐQT Trần Văn Đạt cũng đăng ký thoái toàn bộ 899.320 cổ phiếu, trong khi bà Nguyễn Thị Ánh Thủy, người có liên quan đến ông Đạt, đăng ký bán hơn 1,02 triệu cổ phiếu. Các giao dịch đều được đăng ký với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Song song với những thay đổi về cơ cấu cổ đông, Vidipha đang triển khai chào bán gần 9,94 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng từ 220,8 tỷ đồng lên hơn 320,2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động hơn 99,3 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn EU-GMP. Trong đó, khoảng 97,2 tỷ đồng dành cho máy móc, thiết bị và hơn 2 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa nhà xưởng.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Vidipha ghi nhận doanh thu thuần 428 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 31 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 990 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,5% và 6,5% so với năm trước.


Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

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