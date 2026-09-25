NÓNG: SMBC thảo luận phương án mua hơn 600 triệu cổ phiếu VPB trên sàn

Theo Reuters, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang trong giai đoạn đàm phán sâu về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB). SMBC hiện thảo luận nâng tỷ lệ sở hữu này lên khoảng 20%, các nguồn tin cho biết và đề nghị giấu tên.

Hai bên dự định hoàn tất giao dịch trong năm nay nhưng vẫn còn những thảo luận thêm về định giá, theo hai nguồn tin của Reuters. Các cuộc đàm phán đã diễn ra trong nhiều tháng. Ngoài ra, một thông tin quan trọng từ Reuters là SMBC đã thảo luận nội bộ về khả năng tăng sở hữu thông qua mua cổ phiếu trên thị trường, thay vì tham gia đợt phát hành riêng lẻ.

Định giá của VPBank dự kiến cao hơn đáng kể so với thị giá trên thị trường, tương tự giao dịch năm 2023 khi SMBC chấp nhận trả mức giá cao hơn khoảng 40% so với giá thị trường. VPBank và SMBC không phản hồi các đề nghị bình luận của Reuters.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2026, VPBank đã thông qua hai phương án tăng vốn, trong đó bao gồm kế hoạch phát hành hơn 624 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho một nhà đầu tư nước ngoài nhưng không nêu danh tính cụ thể. Tính theo thị giá chốt phiên 24/9, lượng cổ phiếu dự kiến chào bán có giá trị gần 13.800 tỷ đồng.

Trung bình từ đầu năm đến nay, khối lượng cổ phiếu VPB đạt khoảng 17,45 triệu đơn vị mỗi phiên. Với khối lượng trên, ước tính để mua hết hơn 624 triệu cổ phiếu VPB thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, bên mua sẽ cần đến gần 40 phiên.

Trong một báo cáo công bố hồi tháng 5, công ty tư vấn Turicum Investment Management có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết VPBank dự kiến huy động khoảng 700–900 triệu USD (18.200 – 23.400 tỷ đồng) thông qua việc bán lượng cổ phần phát hành mới này.

Khi công bố thương vụ năm 2023, SMBC cho biết khoản đầu tư vào VPBank sẽ giúp cung cấp thêm dịch vụ cho các khách hàng Nhật Bản và các tập đoàn đa quốc gia mở rộng hoạt động tại Việt Nam - nơi đặt các cơ sở sản xuất lớn phục vụ xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây.

SMBC cũng cho biết khoản đầu tư sẽ giúp củng cố hoạt động ngân hàng bán lẻ của VPBank, bao gồm quản lý tài sản và thẻ tín dụng. Một trong những mục tiêu của kế hoạch tăng sở hữu là giúp SMBC tiếp cận khách hàng Việt Nam thuận lợi hơn, bao gồm trong lĩnh vực bảo hiểm và tín dụng, theo một nguồn tin.

Trong những tháng gần đây, các ngân hàng nước ngoài đã đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng cho các ngân hàng Việt Nam, trong đó có VPBank. Các nhà băng Việt Nam đang huy động vốn trên thị trường quốc tế để đáp ứng nhu cầu tin dụng tăng mạnh. Các cuộc đàm phán về những thỏa thuận vay vốn bổ sung vẫn đang tiếp diễn, theo giới ngân hàng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã được tổ chức cung cấp chỉ số FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi trong tuần này, một động thái được kỳ vọng sẽ thu hút vốn nước ngoài và hỗ trợ định giá.

Tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam thường bị giới hạn ở mức 30%, trong khi một nhà đầu tư nước ngoài riêng lẻ thường chỉ được nắm giữ tối đa 20%. VPBank là một ngoại lệ khi được phép áp dụng trần sở hữu nước ngoài cao hơn, ở mức 49%, sau khi tham gia tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém.